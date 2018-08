De best gestroomlijnde auto komt straks uit Nederland en is elektrisch

Het Nederlandse bedrijf Lightyear ontwikkelt een elektrische auto die beter gestroomlijnd is dan welke andere auto ook. En doordat hij zijn stroom uit zonne-energie haalt, hoeft hij in de zomermaanden nooit aan de stekker.

De extreem goed gestroomlijnde Lightyear One krijgt een actieradius van 800 kilometer en kan twee tot drie keer sneller laden dan de huidige generatie elektrische auto’s. Bovendien is hij dankzij zonnecellen in het dak rechtstreeks op te laden met zonne-energie, waardoor hij in de zomer vrijwel nooit bij een laadpaal hoeft te staan.

De Lightyear One is een vierwielaangedreven SUV (of beter gezegd: cross-over) die plaats biedt aan vijf inzittenden. Hoewel het model pas in 2020 op de markt komt, blijkt nu al uit tests dat dit de meest aerodynamische productieauto op de markt zal worden. Lightyear belooft een Cw -waarde (een maat voor de luchtweerstand) onder de 0,20. Dat is significant lager dan alle andere auto's die op dit moment te koop zijn. De tien best gestroomlijnde auto's hebben Cw-waardes tussen de 0,24 en 0,26.

Deze goede aerodynamische prestaties zorgen ervoor dat het energieverbruik beperkt blijft. Vooral bij veel gebruik op snelwegen, bijvoorbeeld als auto van de zaak, levert dit een groot voordeel op. Ook de geïntegreerde zonnecellen in het dak van de Lightyear One helpen mee om te voorzien in de energie die de auto nodig heeft voor dagelijks gebruik.

Lightyear kiest hiermee een andere strategie dan andere elektrische autofabrikanten, waaronder Tesla. De gebruikelijke strategie is om de actieradius te vergroten door een groter batterijpakket aan te bieden.

Lightyear heeft momenteel ruim 70 werknemers. De meesten hebben ooit meegewerkt aan de World Solar Challenge van de technische universiteiten, maar er zijn ook ook ex-werknemers van Tesla, Ferrari en Jaguar bij. De productiehal van Lightyear wordt gebouwd op de Automotive Campus in Helmond en zal volgende maand worden opgeleverd.

De prijs van de auto is nog niet bekend, maar het is wel mogelijk alvast een Lightyear One te reserveren door aanbetaling van minimaal €4.000.

