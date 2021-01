‘De beste auto van het jaar is tevens de goedkoopste’

De nieuwe Sandero, die binnenkort ook in Nederland in de showroom staat, wordt door het blad uitgebreid geprezen omdat het model betaalbaar, ruim en comfortabel is. De auto won de titel van de beste compacte auto van het jaar en werd tevens overall winnaar van alle categorieën.

Voordelig én beter

De trofee ging naar de Sandero 1,0-liter TCe 90 Comfort-versie, die te koop is vanaf 15.090 euro. Maar je rijdt in Nederland al een nieuw exemplaar voor niet meer dan 13.490 euro. Daarmee is de Sandero één van de voordeligste auto’s is die je nieuw kunt kopen.

Volgens WhatCar-redacteur Steve Huntingford is de prijs van de Sandero nauwelijks geloofwaardig als je bedenkt dat onze tests door experts hebben aangetoond dat de auto gelijkwaardig is of zelfs beter is dan de meeste van zijn duurdere rivalen. ,,In de ogen van ons testteam viel hij op als heerlijk comfortabel, ongelooflijk ruim en door zijn reeks moderne veiligheidshulpmiddelen en technologie.”

En het was niet alleen de Sandero die een overwinning scoorde voor het budgetmerk van Renault. De Duster, de populaire SUV van Dacia die ook de goedkoopste in zijn categorie is, werd uitgeroepen tot beste gezins-SUV. Ben je benieuwd hoe andere nieuwe auto's scoorden? Bekijk dan hier welke auto winnaar is per voertuigcategorie.

Volledig scherm Dacia Sandero © Dacia

Ben je op zoek naar een tweedehands Dacia Sandero, klik dan hier voor het aanbod op Gaspedaal.nl

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: