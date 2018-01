De betaalbare SUV komt van Dacia

Waar voor je geld, daar is Dacia groot mee geworden. De nieuwe Duster zet die traditie voort. Hij biedt veel ruimte, goed veercomfort en je kunt er ook nog mee het terrein in.

Dacia is de Lidl onder de automerken. Voor hetzelfde geld krijg je meer auto dan bij de concurrentie. Zo kost de nieuwe Duster met zijn vanaf-prijs van 19.280 euro ongeveer evenveel als een Renault Captur, maar hij is groter en vooral ruimer.

Wat dat betreft heeft hij meer weg van een SUV uit de hogere prijsklasse van bijvoorbeeld de Nissan Qashqai en VW Tiguan.

Hoewel de Dacia na zeven jaar vrijwel helemaal is vernieuwd, bleef de vormgeving van de vorige generatie in grote lijnen behouden. De koplampen hebben dezelfde vorm en de markante grille is eveneens teruggekeerd: het typische gezicht van de Duster is onmiddellijk herkenbaar.

De SUV is niet groter of kleiner geworden, maar in het interieur is de vernieuwing duidelijk zichtbaar. Er is gekozen voor betere stoelen en materialen van hogere kwaliteit, al blijft de sfeer toch vooral sober en is zeker niet de beste kwaliteit kunststof toegepast. De sierlijke uitstroomroosters geven nog wel enig cachet, net als de fraai vormgegeven knoppen van de elektronische klimaatregeling.

Het centrale aanraakscherm is nu ruim 7 centimeter hoger in het dashboard geïntegreerd en daardoor gemakkelijker afleesbaar. Het werkt snel en logisch: veel concurrenten kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Eigentijds zijn ook de sleutelkaart, startknop, digitale radio, het led-dagrijlicht en het waarschuwingssysteem voor de dode hoek. En de camera's rondom zijn niet alleen handig bij het parkeren, maar komen ook in het terrein van pas. Dan is bijvoorbeeld te zien of er een gemene steen opduikt, of waar de afgrond begint.

Gezinsauto

De voorruit is 10 centimeter naar voren geplaatst, met het oog op een betere stroomlijn en meer ruimtegevoel. Op de achterbank hebben twee tot drie personen genoeg zitruimte. Ze zitten nog hoger dan voorin: kinderen hebben zo een prima uitzicht. De bagageruimte is vrijwel even groot als voorheen: fors voor deze klasse (467-1.623 liter) en handig rechthoekig van vorm.

Dit alles maakt de Duster tot een ideale gezinsauto. Terwijl hij met zijn (optionele) vierwielaandrijving ook nog steeds een echte terreinauto is. Die techniek komt automatisch in actie zodra dat nodig is. Bovendien kun je met een draaiknop tussen de voorstoelen kiezen voor een differentieel-sper. Deze technische truc is ideaal bij een doorslippend wiel, om het snelheidsverschil tussen de wielen te beperken. Terreinrijders smullen hiervan en hetzelfde geldt voor HDC, dat automatisch de snelheid beperkt tijdens een steile afdaling. Ook handig: in het centrale beeldscherm is te zien in hoeverre de auto stijgt, daalt of overhelt.

De 1,2 liter viercilinder turbo-benzinemotor (125 pk) past goed bij het karakter van de Duster. Hij blinkt nergens in uit, maar is levendig genoeg. Bovendien blijkt de nieuwe Dacia beter geïsoleerd tegen het mo-torgeluid. En dat hij een aanhanger van 1.500 kilo kan trekken, zal caravanliefhebbers aanspreken.

Koersvast

Opmerkelijk is het goede veercomfort van de Duster: beter dan bij menig concurrent. Daar staat tegenover dat hij soms wat deinend reageert op hobbels in de weg. Maar verder blijkt de koersvastheid in orde en de besturing is aanmerkelijk verbeterd: de hydraulische stuurbekrachtiging heeft plaatsgemaakt voor elektrische. Die werkt prettig direct. Alleen de handgeschakelde versnellingsbak zou wat soepeler moeten werken.

Natuurlijk is er ergens bezuinigd op deze Roemeense SUV, die onder de vleugels van moeder Renault is ontwikkeld. Maar Dacia loopt daar uiteraard niet mee te koop. De besparing wordt pijnlijk duidelijk als we de bankleuning omklappen. Dan worden ineens piepschuim, nietjes en een stuk goedkoop geperst plaatwerk van de laadvloer zichtbaar. De veiligheidsgordels zijn niet in hoogte verstelbaar.

Ook op de elektronica is bezuinigd. Deze auto kan niet overweg met internet. De aanwijzingen van het navigatiesysteem kunnen niet in het instrumentarium pal voor de neus van de bestuurder zichtbaar worden gemaakt. Rijstrookbewaking, automatisch grootlicht, verkeersbordherkenning: ook die kent deze Dacia niet. Maar het grootste gemis is een radarsysteem dat automatisch afremt om botsingen te voorkomen.

