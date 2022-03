De brandstofprijzen gaan door het dak, dit zijn de alternatieven

Dan pak je toch gewoon de bus of de trein als je de brandstof te duur vindt? Ja dat kan, maar lang niet iedereen kan met het openbaar vervoer op zijn of haar werk komen. Een van hen is Karin Bouck. Zij woont in Gouda, maar werkt bij zorginstelling Ipse de Bruggen in Zwammerdam. Ze draait bovendien regelmatig avonddiensten. Zie daar in de late uurtjes maar eens te komen met het openbaar vervoer, zegt de Goudse.

Van de onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer hoeft zij geen wonderen te verwachten. Die blijft op hetzelfde niveau: 25 euro per maand. Daarom zocht ze naar een alternatief om toch minder geld kwijt te zijn aan brandstofkosten voor de auto.

Carpoolen

Niet lang geleden stond Bouck bij het tankstation, waar ze zich een hoedje schrok toen ze moest afrekenen. Haar benzinetank zat vol, haar portemonnee was leeg. Daarop zette zij op haar Facebookpagina een oproep aan mensen om te carpoolen en zo de kosten te delen. In eerste instantie deed zij die oproep aan haar collega's in Zwammerdam, maar nu ook aan iedereen die ergens met de auto moet zijn maar aanhikt tegen de hoge prijzen.

,,Het leverde al meteen veel reacties op. Acht in een dag tijd. Wij leggen de agenda’s naast elkaar en maken afspraken om samen te rijden. Is trouwens ook beter voor het milieu. Carpoolen wordt weer helemaal hip", zegt ze lachend. Niet zo gek ook, want langs de A12 bij Reeuwijk moet bij de Total al 249 cent voor een litertje neergelegd worden, en voor diesel 229 centen.

Collega

Dat merkt ook Rotterdammer Martin Kostics, die op de carpoolplaats bij Nieuwerbrug langs de A12 op zijn collega wacht. ,,Wij rijden al jaren samen door naar Arnhem. Mijn collega woont hier in de buurt en stapt dan hier bij mij in. Hem kost het niks, ik krijg de reiskosten helemaal vergoed en het is nog gezellig ook.” Kostics merkt dat het de laatste paar weken wel drukker is geworden op de carpoolplek.

Er staan op een doordeweekse dag een kleine twintig auto's op de carpoolplek, waar Kostics geduldig op z'n collega wacht. ,,Het wisselt sterk, maar de laatste weken staan hier best veel auto's. Veel mensen rijden waarschijnlijk uit besparingsoverwegingen met elkaar mee. Een slim idee.”

De ANWB zegt geen signalen te hebben gekregen dat het als gevolg van de geëxplodeerde brandstofprijzen minder druk is op de Nederlandse wegen. ,,Maar dat kan veranderen, de prijs aan de pomp gaat nog steeds omhoog", zegt Annelies Tichelaar van de autobond. Over carpoolen krijgt de bond niet veel vragen, wel over hoe je zuiniger kunt rijden.

Rijstijl

Behalve carpoolen zijn er volgens Tichelaar nog wel meer manieren om te besparen op ‘autopoen’. ,,Je rijstijl aanpassen bespaart brandstof", suggereert ze. Dus geen Max Verstappen-tempo aanhouden, zo vroeg als mogelijk naar een hogere versnelling schakelen, een gelijke snelheid aanhouden én goed anticiperen, want remmen en optrekken kost brandstof. ,,Daarnaast is het goed om de bandenspanning regelmatig te checken en om apps zoals ANWB Onderweg te raadplegen. Hierop staan bij jou in de buurt de goedkopere tankstations.”

Dan maar met de fiets of de e-bike? Vorig jaar werd al een recordaantal elektrische fietsen verkocht en ook voor dit jaar is de verwachting dat de vraag naar e-bikes ongekend hoog is, zegt de ANWB. Maar goedkoper worden die rijwielen met hulpmotor er bepaald niet op. En hoe komt dat? ,,De grondstoffen zijn duurder en de beschikbaarheid van onderdelen laat te wensen over.” Wie ergens moet zijn zonder veel geld uit te geven kan altijd nog liften.

