De Camper van het Jaar is een Bürstner en de Caravan van het Jaar komt van Dethleffs

Als Camper van het Jaar is de op de Mercedes Sprinter gebaseerde Bürstner Lyseo M Harmony Line 660 gekozen. De titel Caravan van het Jaar gaat deze keer naar de Dethleffs Nomad 490 BLF. De jaarlijkse onderscheidingen voor de meest vernieuwende camper en caravan zijn vanmiddag door de ANWB uitgereikt op de openingsdag van de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht (9-13 oktober).

De winnende camper en caravan zijn gekozen door twee afzonderlijke jury’s. In elke jury zitten ervaringsdeskundigen en journalisten met ruime ervaring in de camper- en caravanbranche. Ook onze autoredactie is in de jury vertegenwoordigd.

De jury heeft de winnaars gekozen uit alle modellen die voor modeljaar 2020 nieuw of sterk vernieuwd zijn. Beoordelingscriteria zijn onder meer: innovatie, bouwwijze en gebruikte materialen, ontwerp in- en exterieur, afwerking, uitrusting, originaliteit, technische kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en de prijs-kwaliteitsverhouding. De winnende camper Bürstner Lyseo M Harmony Line 660 is te koop vanaf € 83.350 en de caravan Dethleffs Nomad 490 BLF staat vanaf € 26.790 in de prijslijst.

Relaxen

Het juryrapport over de Camper van het Jaar meldt: ,,Studie en praktijk hebben elkaar gevonden in de Bürstner Lyseo M Harmony Line. Het interieur straalt een en al relaxen uit, mede door de luxe en complete uitrusting. Naast het Frans bed (een bed schuin afgesneden vorm, om ruimte te winnen) bevindt zich een grote toiletruimte die je, door het omklappen van de spiegelwand, omtovert tot een riante, afgescheiden douche. Voorin is flinke stahoogte beschikbaar. Extra waardering krijgt het meubelelement bij de ingang met onder meer een centraal bedieningspaneel, tv-plek, magnetische glazenhouders, flessenhouder en bergruimte. Autoliefhebbers zullen kicken op de nieuwe 105 kW (143 pk) Mercedes Sprinter met achterwielaandrijving en een reeks standaard veiligheidsvoorzieningen. Met 450 kg aan laadvermogen kun je deze zeven meter lange camper rustig voorzien van allerlei extra’s zonder het maximaal toegestane gewicht te overschrijden.”

Lef

Over de Caravan van het Jaar vermeldt het juryrapport: ,,Dethleffs brengt de succesvolle Nomad-serie op een hoger plan met moderne en sfeervolle indelingen. Het ontwerp toont lef: traditioneel donker houtdecor is vervangen door een modern en licht interieur. Vooral de Nomad 490 BLF met Frans bed wordt door de jury zeer gewaardeerd. Top koks zullen jaloers zijn op de ruime keuken die bijzonder goed is geoutilleerd met een grote koelkast en veel werk- en bergruimte. Keuken en zit-groep baden in licht dat via voorraam, dakvenster en dakluik binnenvalt. Let vooral ook op het plafondpaneel dat één geheel vormt met dakvenster en dakluik en dat is voorzien van indirecte sfeerverlichting. Een lage kast naast de deur zorgt voor nog meer ruimtelijk effect. Het exterieur voldoet aan hedendaagse eisen met een design-achterbumper met led-verlichting, standaard serviceluik en een hagelbeschermend dak.”

Volledig scherm De Camper van het Jaar is de Bürstner Lyseo M Harmony Line 660 © ANWB

Volledig scherm Dethleffs Nomad: Caravan van het Jaar © ANWB

