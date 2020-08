De drie beste tips om je auto zo snel mogelijk koel te krijgen

Dat je je auto het best in de schaduw kunt parkeren om hem koel te houden met dit warme weer, is logisch. Maar hoe laat je het interieur zo snel mogelijk afkoelen als je instapt? Drie tips.

1. Op afstand

Menig moderne auto heeft een afstandsbediening in de vorm van een kaartje of sleutel. Wanneer je auto binnen bereik van de afstandsbediening is – soms is dat al op een afstand van meer dan 100 meter – houd dan de knop van de ontgrendeling van je afstandsbediening enkele seconden ingedrukt.



Talloze moderne auto’s hebben een functie waarmee je op die manier in één beweging alle ramen tegelijkertijd opent als je aan komt lopen. Als je een schuifdak hebt, gaat dat zelfs ook nog open. Daardoor waait in ieder geval de ergste hitte uit je auto en wordt de binnenkant al snel koeler door de koudere buitenlucht.

2. Wapperen

Werkt de truc met de afstandsbediening niet, of wil je je auto niet op afstand ontgrendelen, doe dan aan één kant een raam open als je bij de auto bent, in plaats van alle ramen. De volgende stap is om met de deur aan de andere kant te wapperen.



Enkele keren de deur open en dichtdoen is genoeg, bleek uit een testje van de website Thrillist waarbij deze methode als winnaar uit de bus kwam. In een auto met een binnentemperatuur van meer dan 40 graden zakt de temperatuur in de voorbeeldvideo hieronder daarnaast al snel met acht graden, naar een beter te behappen 33,5 graden.

3. Houd de ramen dicht

Wil je niet wapperen, dan kun je de airco inschakelen en de ramen dichthouden. Je zou denken dat met de ramen open de warme lucht sneller ontsnapt, maar volgens Thrillist koelt de auto juist sneller als je de ramen dicht laat, omdat er dan geen koude aircolucht ontsnapt en er geen warme lucht binnenkomt.



Schakel daarbij eerst ook de interne recirculatie in, want hierdoor zal het interieur nog sneller afkoelen. Pas na een minuut of vijf weer de toevoer van de buitenlucht openstellen.

