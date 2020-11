De ‘duurzaamste autoweg van Nederland’ loopt tussen Delft en Zoetermeer

De provinciale weg N470 tussen Delft en Zoetermeer is vanaf vandaag de ‘duurzaamste weg van Nederland’. Zo beschikt de vernieuwde N470 over een eigen, duurzame energievoorziening en groene bermen met inheemse bloemen. Stroom voor de wegverlichting en stoplichten wordt opgewekt met 220 zonnepanelen, die zijn verwerkt in een geluidsscherm bij Delfgauw.

Delen per e-mail

Om ook ‘s nachts duurzame, lokaal opgewekte stroom te kunnen gebruiken, is naast de weg een grote batterij geplaatst die overdag opgewekte zonnestroom opslaat. Het energiesysteem is vandaag in gebruik genomen.

In combinatie met tal van andere duurzame technieken is de weg ‘CO2-negatief’ gemaakt, claimen de provincie Zuid-Holland, aannemer Boskalis en advies- en ingenieursbureau TAUW. Ze becijferen dat door alle werkzaamheden zo’n 1600 ton CO2 is uitgestoten. Door alle maatregelen wordt 5000 ton aan uitstoot vermeden en gecompenseerd.

Led-lampen

De duurzaamheidswinst wordt niet alleen geboekt met de eigen energievoorziening. Ook de verlichting langs de weg is verduurzaamd met energiezuinige led-lampen, die als het rustig is op de weg ook nog gedimd kunnen worden. Het wegdek is gemaakt van asfalt dat de rolweerstand van autobanden verlaagt, zodat weggebruikers minder brandstof verbruiken op de 17 kilometer weg tussen Delft en Zoetermeer rijden. Tegelijkertijd worden vijf nieuwe asfaltmengsels uitgetest, zoals varianten met houtvezels en gerecycled materiaal.

De ‘slimme’ verkeerslichten zijn voorzien van sensors. Het verkeer hoeft daardoor minder vaak te stoppen en op te trekken, wat volgens Boskalis zowel files als uitstoot zal schelen.

De betrokkenen beschouwen de vernieuwde N470 als blauwdruk om andere wegen te vergroenen. ,,Eén zo’n weg is natuurlijk prachtig, maar voor het behalen van de klimaatdoelstellingen moeten succesvolle innovaties uit deze weg de nieuwe standaard worden”, zegt directeur Ralph van Roessel van TAUW. Zuid-Holland streeft ernaar uiteindelijk alle wegen in de provincie CO2-negatief te maken.

Volledig scherm Dit is er allemaal toegepast om de provinciale weg N470 te verduurzamen © Provincie Zuid-Holland

Volledig scherm Zonnepanelen op een geluidscherm langs de N470 tussen Delft en Zoetermeer: de eerste weg met een gesloten energiesysteem. © ANP