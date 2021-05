De elektrische camper is er bijna, maar nog niet helemaal

Van personenauto's, bestelwagens, ja zelfs van trucks bestaan er tegenwoordig volledig elektrische versies. Alleen rond de kampeerauto is het verdacht stil. ,,Er zijn wel al bedrijven in Nederland die een elektrische bestelbus kunnen ombouwen tot elektrische camper’’, zegt Hans Louwers van kampeerbranchevereniging KCI. ,,Maar voor een volledig nieuwe e-camper is het wachten op ontwikkelingen bij de grootste leveranciers, Fiat en Mercedes.’’

Fiat onthulde laatst zijn eerste volledig elektrische versie van de Ducato, de bestelauto die bij meer dan 70 procent van alle campers de basis vormt. Kortom: het begin is er. Mercedes-Benz is al een stap verder en heeft inmiddels volledig elektrische bestelauto's in de showrooms staan die ook uitstekend de basis kunnen vormen voor campers. Maar de grote campermerken wagen zich er nog niet aan.

Er is geen enkele grote kampeerautofabrikant die ze momenteel op de markt durft te brengen. ,,De actieradius en het gewicht vormen nog de grootste struikelblokken‘’, weet Hans Louwers van de KCI. ,,Met een elektrische bestelbus kun je prima uit de voeten in Nederland, maar met een elektrische camper wil je helemaal naar Spanje kunnen rijden. Ook het gewicht speelt mee, want de batterijen zijn zwaar en met het B-rijbewijs mag je alleen rijden in een wagen met een totaalgewicht van maximaal 3500 kilogram. Wij zijn wel bezig met een lobby om die grens op te hogen tot 4250 kilogram. Want die e-camper komt er, absoluut.’’

Omgebouwde bestelbus

Tot het zover is, zullen geïnteresseerde consumenten het moeten doen met omgebouwde bestelbussen. Custom Camp in Twente bouwde in 2018 al een Nissan e-NV 200 om tot kampeerauto, die later ook in de verhuur is ingezet. Het Nederlandse bedrijf Evan bouwt Volkswagen T2 busjes om tot elektrische camper en verhuurt die eveneens. Kazoo, een ander Nederlands bedrijf, bouwt zijn Progresso elektrische campers op basis van een gebruikte Nissan Evalia e-NV200.

En sinds kort is er de e-Fixxter: een vier- of vijfpersoons buscamper van het Nederlandse Camperfixx op basis van de elektrische Peugeot Expert, Opel Vivaro, Toyota Proace of Citroën Jumpy. De actieradius bedraagt zo'n 300 kilometer. Er is ook een extra lange (plus 35 centimeter) e-Fixxter XXL met extra woonruimte, meer kastruimte, grotere koelkast en een 10 centimeter langer tweepersoonsbed. Camperfixx werkt samen met autodealer Haaima Hylkema en laat de campers bouwen bij een beproefde Nederlandse autofabrikant: VDL. Reken op prijzen van al gauw 70.000 euro.

