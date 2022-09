De Fiat 500 van Dirk wordt 50 jaar: ‘Mensen blijven soms 10 minuten langs naast je rijden om te kijken’

Hoe liep dat?

,,Vanaf mijn zestiende, zeventiende was ik al verzot op de Fiat 500. Een oud buurmeisje van mij woonde samen met een automonteur in de Beemster en die hadden ‘m. Met hen had ik de afspraak gemaakt: als je ‘m ooit wegdoet, bel me dan. Dan wil ik ’m overnemen. Zo gezegd, zo gedaan en na jaren wachten werd ik gebeld. Ze verkochten de Fiat 500, en wilden er drieduizend gulden voor hebben. Dat was een probleem, want ik had maar vijftienhonderd. Maar een jaar ervoor leerde ik Anita kennen, mijn huidige vrouw, en zij wist hoe gek ik op dit autootje was. Zij heeft de andere vijftienhonderd bijgelegd, en toen was hij van ons!”