De files zijn terug en ze zijn erger dan vóór corona

‘Minder files door thuiswer­ken? Dat is wensdenken’

17:59 Door thuiswerken zullen er op termijn minder files zijn in Nederland, constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in september. Nog geen maand later zijn de coronamaatregelen afgeschaald en staan we weer massaal in files die nieuwe records aantikken. Zit het PBL er helemaal naast? ,,Dit is wensdenken. Mensen zijn veel meer dan alleen een mobiliteitsconsument.”