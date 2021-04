De goedkoopste camper ter wereld is ook de schattigste en hij rijdt zelfs puur elektrisch

Campers zijn populair, maar hét grote nadeel is dat ze vaak waanzinnig duur zijn. Behalve de Duitse Frosch dan, want die kost niet veel meer dan een goede fiets en biedt twee prima slaapplekken en een volwaardige keuken.

Een van de voordelen van de Frosch is dat ‘ie puur elektrisch rijdt en dus niet op diesel zoals veel van zijn camper-evenknieën. De ‘auto’ wordt gebouwd in Berlijn en heeft wel wat weg van de microcars die in de jaren 50 populair waren. De firma Elektro Frosch bouwt daar auto's die het midden houden tussen scooters en fietsen enerzijds en echte motorvoertuigen anderzijds.

Lees ook PREMIUM Camper kopen? Met deze tips van experts maak je de beste keus

Het is geen toeval dat de kleine pick-up vooral doet denken aan de Ape van Piaggio. Het is een driewielige scooter. Voorin kunnen met een beetje inschikken twee personen in een cabine zitten die beschermd is tegen de regen. Een echt stuur ontbreekt, in de Frosch is een centraal geplaatst bromfietsstuur te vinden.

Volledig scherm Frosch Camper. © Frosch

Deuren en kachel tegen meerprijs

Alleen de Pro-versie heeft deuren en zelfs een verwarming. Achterin is een kleine laadruimte te vinden. En het model is dus ook leverbaar met een bijpassende kampeerset. Boven de laadruimte is hiertoe een vouwtent geïnstalleerd. Het principe is bekend, er bestaan ​​al eeuwenlang vergelijkbare tentconstructies voor de Land Rover Defender.

Op de laadruimte onder de tent is ruimte voor een volledig uitgeruste keukenset, die tijdens gebruik kan worden uitgeklapt. De kitchenette is voorzien van een fornuis, bestek en serviesgoed en kan worden afgedekt met een zonnezeil. In theorie kunnen mensen met de Frosch genieten van een vakantie dicht bij de natuur. Maar even naar de Côte d’Azur is niet mogelijk. De elektromotor is slechts 3,4 pk sterk, waardoor de topsnelheid beperkt is tot 40 kilometer per uur. Ook het rijbereik is beperkt tot zo'n 60 tot 80 kilometer.

Volledig scherm Frosch Camper. © Frosch

Vanaf 3990 euro

Het duurt zes tot acht uur om deze ‘kikker’ op te laden en met een laadvermogen van minimaal 525 kilogram kan de Frosch beduidend meer vervoeren dan een fiets. Met de Camping Kit kost de basisversie in Duitsland 3990 euro. De ‘Pro’ kost 4990 euro. Helaas is er geen extra accu beschikbaar om in één ruk je land uit te rijden. Aan de andere kant moet je je afvragen of je wel zo lang achter het stuur van deze toch wat basale camper door wilt brengen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.