De Hummer keert mogelijk terug, maar dan elektrisch

In een gesprek met persbureau Bloomberg liet Mark Reuss, baas van General Motors (GM), doorschemeren dat het bedrijf er serieus over denkt om het merk nieuw leven in te blazen. ,,Het is een van de opties die we onderzoeken in de race naar de nieuwe generatie elektrische auto’s”, aldus Reuss.

De Hummer werd oorspronkelijk ontwikkeld als auto voor het Amerikaanse leger en speelde een hoofdrol in verschillende oorlogen, zoals die in Afghanistan en Irak. De Hummer was een ogenschijnlijk onverwoestbare auto, die vooral buiten het asfalt ongekende prestaties leverde en in gepantserde versie de soldaten beschermde tegen de vijand.



Om van het imago van benzineslurper af te komen, zou de auto nu volledig elektrisch moeten zijn, denkt GM. Topvrouw Mary Barra gaf eerder al aan dat ze de toekomst van General Motors ‘volledig elektrisch’ ziet, alhoewel Amerikaanse automobilisten nog steeds in groten getale voor grote auto's kiezen, bij voorkeur pick-ups en SUV’s met grote motoren. Benzine is in de VS nog altijd veel goedkoper dan in Europa en de Amerikaanse automobilist lijkt niet wakker te liggen van het klimaatprobleem. Het is dus nog maar de vraag of een elektrische auto aanslaat.

Volledig scherm De militaire Humvee werd door de Amerikanen onder meer gebruikt tijdens de Golfoorlog in Irak © EPA

De Hummer werd in de jaren 90 ontwikkeld als afgeleide van de militaire Humvee. Dat voertuig werd door de Amerikanen gebruikt tijdens de Eerste Golfoorlog in Irak. Omdat de buitenproportionele 4x4 tot de verbeelding sprak, wilden ook veel particulieren er een kopen.

Volledig scherm Arnold Schwarzenegger had op een gegeven moment acht Hummers. Twee ervan liet hij destijds al ombouwen tot milieuvriendelijke modellen. Hier rijdt hij in een exemplaar op waterstof. © EPA

Het allereerste model voor civiel gebruik werd in 1992 in gebruik genomen door acteur Arnold Schwarzenegger, die later gouverneur van de staat Californië werd. De auto bleek een grote hit in de VS, mede dankzij de vele celebrity's die ermee reden. Hij verscheen in videoclips van met goud en juwelen omhangen rappers en hiphop-artiesten. Ook ‘bad boys’ uit de sportwereld als André Agassi, Dennis Rodman of Mike Tyson, gingen ermee pronken en de halve tank groeide uit tot een symbool voor succes en mannelijkheid.

Volledig scherm De Amerikaanse basketballer LeBron James poseert bij een van zijn Hummers. © AP

Op zijn hoogtepunt, in 2006, werden van deze auto 71.500 exemplaren verkocht. Een Hummer kostte minstens 100.000 euro en verbruikte tot meer dan 20 liter benzine per 100 kilometer. In zijn laatste jaren verscheen er ook een compacter en zuiniger model. Na 2006 stortte de verkoop geleidelijk in. De wagen paste niet meer in een milieuvriendelijker tijdperk en groeide uit tot symbool voor energieverkwisting. Uiteindelijk viel in 2010 het doek voor Hummer en moest ook het Amerikaanse leger op zoek naar een alternatief.