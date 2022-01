De ‘millenniumbug’ sloeg op 1 januari alsnog toe bij dit automerk

's Werelds snelste grasmaaier haalt 230 kilometer per uur

Een Brit is er met zijn omgebouwde zitmaaier in geslaagd het wereldsnelheidsrecord voor grasmaaiers te verbeteren. Tony Edwards haalde met zijn grasmaaier een topsnelheid van liefst 143,19 mijl, of omgerekend 230,44 kilometer per uur. Hij krijgt een vermelding in het Guinness Book of Records.

