‘De mooiste autorace ter wereld’: reis mee in de Mille Miglia

MET VIDEOHoe voelt het om mee te rijden in ’s werelds meest roemrijke autorace? Onze autoredactie sluit deze week aan in de beroemde Mille Miglia, waarbij de mooiste klassiekers een rally rijden dwars door Italië. Elke dag zie je een update vanuit de karavaan.

Volledig scherm De klassiekers die meerijden in de Mille Miglia trekken nog altijd heel veel bekijks. © Werner Budding

De Mille Miglia, liefkozend ook wel ‘The most beautiful race in the world’ genoemd, start vandaag in het Italiaanse Brescia. Een afvaardiging van onze autoredactie is er de hele week bij: presentator Werner Budding doet verslag van ’s werelds meest roemrijke race, die koers zet naar Rome om vervolgens weer te eindigen in Brescia.

De Mille Miglia begon in 1927, als een uithoudingsrace bedoeld voor autofabrikanten die aan het publiek wilden tonen hoe goed hun nieuwe producten waren. De start was toen ook al in het Noord-Italiaanse Brescia, om van daaruit zo hard mogelijk naar Rome te racen, en weer terug. Over de openbare weg, tussen het andere verkeer door. Uiteindelijk zou de duizend mijl (vandaar Mille Miglia) in 1955 door Stirling Moss, in een Mercedes 300 SLR, in iets meer dan tien uur worden afgelegd. Levensgevaarlijk snel.

Volledig scherm De start van de Mille Miglia in het Noord-Italiaanse Brescia. © Werner Budding

Kerkelijke inzegening

Jaarlijks vielen er dan ook veel slachtoffers, onder de coureurs en onder het publiek. Tot 1957, toen vond de Italiaanse overheid het genoeg, na het zoveelste ernstige ongeluk. Tegenwoordig is de Mille Miglia een regelmatigheidsrace, waarbij het er niet om gaat dat er zo hard mogelijk wordt gereden, maar dat de rijders op bepaalde trajecten zo nauwkeurig mogelijk een bepaalde snelheid aanhouden. In deze eerste video zijn we bij de keuring van het 404 equipes tellende veld met waanzinnig mooie en kostbare klassiekers en maken we de kerkelijke zegening mee op Piazza Paolo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: