De nieuwe auto's van 2018

Nieuwe carrosserievarianten, meer veiligheidssystemen, steeds autonomer rijden en heel veel hybride varianten: ieder jaar groeit het gevarieerde aanbod van de ooit zo traditionele auto-industrie. En dat is nog maar het begin. Geniet dus nog maar even van deze ‘echte’ auto’s, want over een paar jaar is alles elektrisch en hoef je het stuur bijna niet meer aan te raken.

Audi A1 Sportback

Oktober 2018

Audi wil het karakter van de nieuwe A1 benadrukken met een nog grotere Singleframe-grill en drie luchtinlaten. Qua techniek is de auto nagenoeg identiek aan de nieuwe VW Polo. Door zijn tot 4,04 meter gegroeide carrosserie is er meer ruimte voor bagage en passagiers. Standaard is Audi’s Virtual Cockpit, alsmede een nieuwe 6,5 inch metende display.

Audi A6 Avant

September 2018

Vanaf september is de nieuwe Audi A6 leverbaar als Avant. Het eerste model van Audi-designer Marc Lichte blijft 4,95 meter lang, maar groeit wel 1,2 centimeter in de breedte. Door schuinere C-stijl en brede schouders lijkt de auto minder hoog dan zijn voorganger. De bagageruimte groeit naar 580/1.695 liter. Een 48 volt boordnet en een digitale cockpit met gescheiden touchscreens is standaard. Qua motoren is er keuze uit 150 tot 252 pk sterke varianten, later volgen de S6 en RS6 met vermogens tot 600 pk. Dieselmotoren zijn 150 tot 354 pk sterk. Later volgt een hybride variant.

Bentley Continental Cabrio

December 2018

Ook de derde generatie van de luxueuze 2+2 is wederom voorzien van een softtop en is gebaseerd op het MSB-platform dat de auto deelt met auto’s als de Porsche Panamera en Audi A8. Luchtvering en een 48 volt boordnet zijn standaard. Voor de aandrijving zorgt een biturbo V8 of de W12 uit de Bentayga. Later volgt een 462 pk sterke V6-biturbo hybridevariant.

BMW 3 Serie

Oktober 2018

Hoewel de nieuwe 3 Serie zes centimeter langer wordt, is de auto zo’n 40 kilometer lichter. Dat komt door het nieuwe onderstel, dat de auto deelt met de 5 Serie en 7 Serie. De turbo-benzinemotoren zijn voorzien van een partikelfilter, de viercilinder diesels een hypermoderne SCR-katalysator en dubbele turbo’s.

BMW X4

Juli 2018

Slechts vier jaar na zijn conceptie komt BMW met de nieuwe coupé-versie van de X3. In vergelijking met zijn voorganger oogt de auto duidelijk gladder en net als de X2 – die vanaf maart leverbaar is – onderscheidt ook de X4 zich duidelijker van de andere SUV’s X1, X3 en X5. Vanbinnen wordt de X4 ruimer en variabeler. De cockpit is typisch BMW met zijn op de bestuurder gerichte dashboard en een losstaand touchscreen voor het Infotainment-systeem. De motoren zijn identiek aan die van de X3. Voorlopig topmodel is de M440i met zijn 360 pk sterke 3.0 liter zescilinder lijnmotor, die over 500 Nm koppel beschikt. Verder zijn vier- en zescilinder dieselmotoren leverbaar, die allemaal gekoppeld zijn aan een achttraps automaat. Driecilinder motoren komen er niet volgens BMW, wel een Plug-in-Hybrid. Volgend jaar komt de M-variant.

BMW X5

November 2018

Uiterlijk verandert er weinig aan dit model, dat in 2013 debuteerde. Maar de carrosserie is stijver. De auto is leverbaar met benzine- en dieselmotoren die tot 600 pk sterk zijn voor de M-uitvoering. Ook een hybridevariant zal niet ontbreken.

BMW 8 Serie

November 2018

De 4,83 meter lange luxe-coupé vervangt de huidige 6 Serie en vormt tevens de basis voor de GTE-racewagen waarmee BMW dit jaar weer aan de start staat in Le Mans. De variant met 4,4 liter V8-biturbo debuteert, kort daarna gevolgd door een cabriolet, de Gran Coupé en een M8, die waarschijnlijk is voorzien van hybride aandrijving.

Citroën C4 Cactus

Maart 2018

In zijn nieuwe gedaante wil de C4 Cactus niet langer een Crossover zijn, maar een compacte mainstream hatchback – net als de normale C4. Meer comfort, een moderner infotainment-systeem en tot twaalf assistentiesystemen voor meer veiligheid karakteriseren dit nieuwe model.

Dacia Duster

Februari 2018

Volledig scherm Dacia Duster © Dacia

De nieuwe Duster staat al in de startblokken. Met zijn basisprijs van 19.280 euro blijft het de goedkoopste SUV van Nederland. Dacia levert vooralsnog één benzinemotor in de Duster, een 125 pk sterke 1.2 TCe, die we niet alleen van Renault kennen, maar ook van de vorige generatie Duster. Opnieuw zendt het blok zijn vermogen naar de voorwielen en indien gewenst naar zowel de voor- als achteras. De nieuwe Duster is in nagenoeg elk opzicht verbeterd ten opzichte van de vorige editie. Met name op het gebied van afwerking en materiaalgebruik heeft de auto een behoorlijke stap gemaakt. Ook zijn de veiligheidsvoorzieningen danig uitgebreid.

DS7 Crossback

Februari 2018

De eerste SUV van het Franse merk Citroën neemt het op tegen de Audi Q5, BMW X3 en Volvo XC60. De grootste concurrent van de DS7 is de Peugeot 5008. Beide auto’s zijn gebaseerd op hetzelfde platform, ook de motoren en hun afmetingen zijn identiek. Het topmodel is een 330 pk sterke benzinevariant met hybridepakket, waarmee tot 60 kilometer puur elektrisch kan worden gereden.

Ferrari Portofino

Mei 2018

Volledig scherm Ferrari Portofino © Ferrari

Hoewel het model van naam verandert, blijft het instapmodel van Ferrari trouw aan het concept van de California: motor voorin, achterwielaandrijving, een stalen klapdak en vier zitplaatsen. De bekende 3,9 liter V8-biturbomotor krijgt 40 pk meer en is nu 600 pk sterk. Het koppel stijgt tot 760 Nm, de topsnelheid naar 320 km/u.

Ford Fiesta ST

April 2018

De snelste Fiesta stond altijd al garant voor veel rijplezier. De derde generatie krijgt een driecilinder motor met cilinderuitschakeling. Die is goed voor een CO2-uitstoot van slechts 114 gram per kilometer. Met 200 pk, 290 Newtonmeter en 6,7 seconden van 0-100 km/u lijkt ook het rijplezier opnieuw gegarandeerd.

Ford Focus

Augustus 2018

De vierde generatie Focus wordt niet alleen 50 kilogram lichter, maar ook ruimer. En dan vooral als combi dankzij de tien centimeter extra lengte. De driecilinder benzinemotoren met turbo kunnen kort daarna worden gekoppeld aan een achttraps automaat.

Honda CR-V

De CR-V combineert een tweeliter benzinemotor met een elektromotor en separate generator. De auto rijdt bij lagere snelheden elektrisch. De benzinemotor schakelt desgewenst automatisch bij, of voedt de generator, die op zijn beurt de elektromotor van stroom voorziet of de accu bijlaadt.

Infinity QX50

De middenklasse SUV van het luxemerk van Nissan wordt ingrijpend onder handen genomen. Technische hoogtepunten zijn de nieuwe tweeliter viercilinder turbo-benzinemotor met variabele geometrie. De motor is gekoppeld aan intelligente vierwielaandrijving en het model beschikt over deels autonome rij-assistentiesystemen.

Jaguar I-Pace

Juli 2018

Volledig scherm Jaguar i-Pace © Jaguar

In deze concurrent voor de Tesla Model-X zitten twee 200 pk sterke elektromotoren, die de voor- en achteras aandrijven. Ze worden gevoed door een 90 kWh Lithium-Ion accu. De auto accelereert naar verluidt in vier seconden van 0-100 km/u en heeft een actieradius van tot 500 kilometer.

Jeep Wrangler

September 2018

Volledig scherm Jeep Wrangler © Jeep

Deze oer-terreinwagen zal als eerste hybride-model van Jeep worden voorzien van een 300 pk sterke tweeliter viercilinder benzinevariant. De Wranger staat nog altijd op een – lichter gemaakt – ladderchassis. Net als voorheen is de auto leverbaar met twee verschillende wielbases geleverd in twee- of vierdeurs uitvoering.

Lamborghini Urus

Augustus 2018

Volledig scherm Lamborghini Urus © Lamborghini

De Urus is Lamborghini’s bijdrage aan de SUV-golf. Zijn 4.0 liter V8-biturbo is tot 650 pk sterk en haalt een topsnelheid van meer dan 250 km/u. Voor volgend jaar staat ook een hybrideversie gepland.

Lexus LS500

Februari 2018

Dit Japanse luxemerk van Toyota moet het opnemen tegen de Audi A8, BMW 7 Serie en Mercedes S-Klasse. In plaats van de huidige achtcilinders, is de nieuwe generatie voorzien van een biturbo V6 met 415 pk. In de hybride-versie is de auto 480 pk sterk. De LS500 is leverbaar met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving, luchtvering en een noise cancelling systeem.

Mazda 3

Oktober 2018

Het studiemodel Kai toont het geëvolutioneerde Kodo-design van de nieuwe Mazda 3. Die wordt in de herfst van dit jaar voorgesteld en aangedreven door een zelfontbrandende benzinemotor. Deze zogeheten Skyactiv-X-motor moet de emissiewaarden van een benzinemotor combineren met de zuinigheid van een dieselmotor.

Mercedes A-Klasse

Mei 2018

Met de nieuwe A-Klasse zal het aantal carrosserievarianten stijgen van vijf naar uiteindelijk acht. De compacte vierdeurs versie is de eerste, gevolgd door een sedan en begin volgend jaar is het tijd voor de B-Klasse. Het nieuwe platform is lichter en stijver. De wielbasis groeit met twee centimeter, waardoor achterin plek ontstaat voor twee volwassenen. De kofferbak groeit van 340 naar 370 liter. Het instrumentarium is gedigitaliseerd en het infotainment wordt verzorgd via een los beeldscherm. De auto zal regelmatig automatisch updates ontvangen om alles actueel te houden. In de basisvarianten vinden we geoptimaliseerde motoren van partner Renault. Verder is er de keus uit dieselmotoren (150 en 194 pk sterk) en tweeliter benzinemotoren (184 en 211 pk). Tussen deze A 250 en de meer dan 400 pk sterke AMG A45 is nog plek voor een ongeveer 280 pk sterke Sportversie.

Mercedes C-Klasse

Juli 2018

Aan de buitenzijde is er weinig te zien, maar onderhuids wordt de C voorzien van de elektronica van de E-Klasse, waarmee er meer functies voor autonoom rijden beschikbaar komen. Van de S-Klasse erft de middenklasser de digitale Cockpit, inclusief touchpad in de middenconsole en gebarenbediening voor het Infotainment-systeem.

Mercedes-AMG GT4

September 2018

In maart is de AMG-uitvoering al te zien op de Autosalon van Genève. Optisch gezien lijkt dit model weliswaar op de GT-sportwagen, maar is gebaseerd op de AMG E63 en zal op termijn de AMG-variant van de CLS vervangen. Bij de verkoopstart zal de auto leverbaar zijn met een 4.0 liter metende en 585 pk sterke V8-biturbo, een negentraps automaat en vierwielaandrijving. Halverwege 2019 wordt deze uitvoering vergezeld van een Plug-in-Hybrid met tot 816 pk vermogen en een puur elektrische actieradius van maximaal 50 kilometer.

Mercedes G-Klasse

Juni 2018

Bijna veertig jaar na de introductie wordt de G-Klasse eindelijk vervangen door een compleet nieuw model. De G-Klasse valt maar liefst 40 kilo af en wordt geleverd met nieuwe motoren, alsmede moderne assistentiesystemen – tot deels autonoom rijden aan toe.

Mercedes CLS

Maart 2018

Een bredere koelgrille en licht bijgeschaafde carrosserie: op het eerste gezicht lijkt de nieuwe CLS onderwerp te zijn geweest van een milde evolutie. De nieuwe zescilinder lijnmotoren zijn tussen de 286 en 367 pk sterk. De V8 blijft voorbehouden aan de AMG GT4. Een Shooting Brake staat niet langer op het programma.

Mini

April 2018

Veel verandert er niet bij de facelift van de Mini. Nieuwe koplampen zorgen voor beter zicht in het donker en de achterlichten zijn nu identiek aan de op de Union Jack geïnspireerde lampen van de John Cooper Works GP Concept. De turbo’s en het koelsysteem van de drie- en viercilinder motoren zijn aangepast, waardoor ze zowel schoner als sterker zijn.

Nissan Leaf

Maart 2018

De tweede generatie van de bestverkochte E-Auto’s krijgt een actieradius van maximaal 500 kilometer en een 110 kW sterke Elektromotor. Dankzij een E-pedaal moet de Leaf zeer zuinig met zijn elektriciteit kunnen omgaan. De auto kan deels autonoom rijden op de snelweg en ook parkeerassistentie is standaard.

Opel Corsa

December 2018

De nieuwe Corsa is – net als de Crossland X, Grandland X en Combo – het vierde model dat tot stand komt in samenwerking met het Franse PSA-concern. De auto is gebouwd op een compleet nieuw PSA-onderstel. Ook de driecilinder benzinemotoren en viercilinder diesels zijn van Peugeot en Citroën. De auto wordt gebouwd in Saragossa (Spanje).

Opel Combo Life

Augustus 2018

Door de samenwerking met PSA deelt de Opel Combo Life zijn basis met de Citroën Berlingo en Peugeot Partner. Deze modellen debuteren eerder, namelijk in juni. De hoge combi’s zijn voorzien van meer veiligheidssystemen, zuiniger motoren en hybride aandrijving.

Porsche 911

November 2018

De nieuwe 911 (992) groeit maximaal twee centimeter in de lengte, bij de spoorbreedte gaat het om millimeters. Toch blijft het gewicht gelijk. De basismotor is 400 pk sterk en 450 pk voor de S-uitvoering. Ook de RS-modellen krijgen vanaf dan een turbomotor. De inzet van een plug-in variant wordt officieel ontkend, maar het is niet voor het eerst dat fabrikanten terugkomen op eerdere beweringen. Als er een hybride komt, moet deze 30 tot 50 kilometer elektrisch kunnen rijden.

Rolls-Royce Cullinan

November 2018

Rolls-Royce doet eens gek en verlaat de gebaande paden met deze V12-SUV. In het najaar zal de auto worden uitgeleverd – compleet met vierwielaandrijving, veel leer en hout en op de motorkap uiteraard de ‘Flying Lady’.

Volvo XC40

Maart 2018

De XC40 is de eerste Volvo die wordt gebouwd volgens het Compact Modular Architecture platform – een revolutionaire methode waarmee flexibele onderstellen gemaakt kunnen worden. Onder de kap van de nieuwe XC40 komt behalve de bekende 2.0 liter viercilinder ook een nieuwe 1,5 liter driecilinder motor te liggen. Deze versie zal ook als plug-in hybride leverbaar worden. De productie in het Belgische Gent is reeds van start gegaan.

Volvo V60

Juli 2018

Een half jaar voor de S60, maar na de XC60, komt in de zomer de V60 Kombi op de markt. Alle drie modellen zijn gebaseerd op het schaalbare SPA platform, net als grote broer XC90 en V90, waarvan ze de viercilinder motoren en Hybride module overnemen. De basismotor is de driecilinder benzinemotor van de XC40.

VW Up GTI

Januari 2018

Eindelijk een GTI voor de kleinste Volkswagen. De auto is 115 pk sterk bij een gewicht van rond de 1.000 kilogram en komt daarmee aardig in de buurt van de pk-gewichtsverhouding van de originele Golf 1 GTI uit 1976. De 1.0 liter driecilinder heeft een koppel van 200 Nm, daarmee sprint de auto van 0-100 km/u in 8,8 seconden en haalt een top van 197 km/u.

VW Touareg

Juni 2018