De nieuwe BMW 3-Serie Touring verrast (bijna) nergens

De zesde generatie van de BMW 3-serie Touring (‘stationcar’ in BMW-taal) is van voor- tot achterbumper compleet nieuw, maar onderweg merk je daar erg weinig van. Al is dat bij deze auto helemaal niet zo erg…

Precies vijf liter meer bagage slikt-ie ten opzichte van zijn voorganger, deze nieuwe BMW 3-Serie Touring. Waar het uitgaande model tot 495 melkpakken kon meenemen, accepteert de bagageruimte van de compleet nieuw ontwikkelde versie er precies vijfhonderd. Het is maar een detail aan één van de populairste middelgrote stationcars aller tijden, maar het klinkt niet bepaald als een enorme vooruitgang.

,,Op papier lijkt het inderdaad een kleine stap”, geeft ook de BMW-engineer toe die we spreken tijdens de introductie van de nieuwste 3-Serie in Zuid-Duitsland. “Maar in de praktijk zullen onze klanten ervaren dat we de Touring wel degelijk slimmer en praktischer gemaakt hebben. We hebben bij de ontwikkeling juist erg naar de details gekeken. Door onder meer de wanden van de achterbak strakker te maken en onhandige hoekjes slimmer te ontwerpen, winnen we effectief 32 liter aan ruimte ten opzichte van het vorige model.” Staat genoteerd!

Volledig scherm De bagageruimte groeide met 5 liter. De rails in de vloer zijn een optie © BMW

Detailwerk

Het fijnslijpen van de details, daar draait het om bij deze nieuwe generatie 3-Serie. De vorige ‘Dreier’ Touring koos je immers niet zozeer voor z’n enorme ruimte-aanbod, maar een krappe of onpraktische auto was het ook niet. De nieuwe pakt het her en der net wat handiger aan: de toegang van de bagageruimte werd zo’n elf centimeter breder, de achterklep is voortaan altijd standaard elektrisch bediend en ook de apart te openende achterruit biedt een riantere opening.

Die laatste voorziening zit trouwens ook op elke Touring; je opent de achterruit met een knopje onder de ruitenwisser, erg handig wanneer je krap geparkeerd staat. Slim is ook de manier waarop je de rolhoes onder de vloer kunt opbergen.

Wie op praktisch vlak nog meer wil, kan zich uitleven op de optielijst. Tegen bijbetaling voorziet BMW de bagageruimtevloer bijvoorbeeld van stroeve rails die je koffers op hun plek houden, of van een elektrisch bediende achterbankleuning die met een druk op de knop plat valt. Helemaal vlak wordt de laadvloer daarna jammer genoeg niet, maar wie geen achterpassagiers mee wil nemen kan maximaal 1.510 liter meeslepen. Dat is, hou je vast, precies tien liter meer dan in de vorige 3.

Volledig scherm Handig op krappe plekken: de achterruit is apart te openen © BMW

Volwassener

Op de achterbank is er goed nieuws te melden, want daar groeide de Touring aanzienlijk. Nog altijd ligt de ruimte er niet op het niveau van bijvoorbeeld de Volkswagen Passat, maar met name de beenruimte is er op vooruitgegaan. Sterker nog: voor het eerst in de geschiedenis kan een volwassene enigszins fatsoenlijk achterin een BMW 3-Serie zitten! De afstand tussen de voor- en achterwielen (de wielbasis) nam toe met 4,1 centimeter en dat merken de achterste inzittenden met name rond hun knieën. Ook in de breedte is de 3 volwassener: drie grote mannen naast elkaar wordt wellicht wat te gezellig, maar echt krap is het niet meer. Ook goed om te weten: volgens BMW passen er drie moderne kinderzitjes naast elkaar.

Wie voorin plaats neemt in deze BMW, zal zich erg snel thuis voelen. Net als in de 3-Serie met vier deuren, beschikt de Touring over een modern dashboard waarin vooral de fraaiere knoppen opvallen. Ze zijn mooier ontworpen en passen strakker dan in de vorige generatie. Bovendien kan je het nieuwe multimediasysteem van BMW in deze auto op veel verschillende manieren bedienen: via het aanraakscherm in het midden, door de grote i-Drive knoppen tussen de stoelen te gebruiken, door bepaalde bewegingen in de lucht te maken of door middel van stemcommando’s. Opmerkelijk: hoe vaker je tegen de auto praat, hoe beter de zelflerende software je zal begrijpen.

Volledig scherm Het interieur van de 3-Serie ging er flink op vooruit © BMW

Afgezien van ‘gesture control’ (dat systeem herkent bewegingen van je handen maar matig en zit wat ons betreft vooral als gimmick op de auto) werkt het geheel feilloos, zeker wanneer je de auto hebt voorzien van het compleet digitale dashboard. Daarop kun je alle reisinformatie goed aflezen, terwijl de meest essentiële info ook nog eens geprojecteerd wordt op de voorruit via een head-up display.

Volledig scherm De openingshoogte van de elektrische klep is instelbaar © BMW

Zwaardere kont

Bij een BMW blijft het altijd belangrijk: hoe rijdt hij? Dat onderdeel van de ontwikkeling ligt het Duitse merk al jaren in handen van de Nederlander Jos van As. Ook het onderstel van de nieuwe 3-Serie Touring komt van zijn team. ,,Het lastige van een Touring is dat de gewichtsverdeling net wat anders ligt dan bij de sedan. De achterkant is zwaarder, dus gedraagt de auto zich iets anders in bochten.” Om de stabiliteit te garanderen, staan de voorwielen van de nieuwste generatie 43 millimeter verder uit elkaar (bij de achterwielen is dat 21 mm) terwijl de auto voortaan standaard rijdt op dempers die het wegdek als het ware kunnen ‘voelen’.

Van As weet de werking van het onderstel als geen ander uit te leggen, maar in het kort komt het er op neer dat de 3-Serie voortaan soepeler rijdt op slecht wegdek, terwijl hij eveneens beter controleerbaar blijft in snel genomen bochten. ,,Zelfs met 600 kilo extra bagage achterin kunnen we er voor zorgen dat de auto comfortabel blijft én precies blijft doen wat je verwacht.”

Volledig scherm Opvallend: de ooit zo kenmerkende 'Hoffmeister-knik' onder de achterste zijruit is verdwenen © BMW

Alleskunner

Voor wie niet op extra souplesse zit te wachten biedt BMW ook een verlaagd, stugger aanvoelend M Sportchassis aan. Daarnaast kun je kiezen voor een sportdifferentieel dat de aandrijfkrachten beter tussen de achterwielen verdeelt. Voor wie liever kiest tussen verschillende karakters is de Touring verkrijgbaar met een instelbaar onderstel dat de hardheid van de schokdempers elektronisch regelt.

Die laatste versie hebben wij gereden en ook dan voelt de 3-Serie aan als een auto die onder alle omstandigheden prachtig in balans is. Stuur in en de auto reageert zoals je hoopt, ‘gooi’ hem net iets te hard een bocht in en hij laat zich niet van de wijs brengen, rij rustig en hij ontpopt zich als een bovengemiddeld soepele reisauto. Een 3 was altijd al één van de beste rijdersauto’s van deze klasse, nu behoort hij meer dan ooit tot de beste alleskunners die je kunt kopen.

Volledig scherm In 2020 komt de Touring ook als stekkerhybride © BMW

Ook als 330e

Eind september rollen de eerste 3-Serie Tourings de showrooms uit. Vanaf dat moment is er keuze uit de 320i met viercilinder benzinemotor en 184 pk (135 kW) en de 330i (eveneens een viercilinder) met 258 pk (190 kW). Ter kennismaking levert BMW Nederland de sterkere versie als Introduction voor € 50.742, waarmee die precies even veel kost als de instapversie. Met xDrive-vierwielaandrijving moet de 330i overigens 58.166 euro kosten. Dan is er ook nog het voorlopige topmodel, de M340i: die wordt voorzien van een zescilindermotor met 374 pk (275 kW) en xDrive.

Halverwege 2020 volgt bovendien de 330e, een stekkerhybride die volgens BMW zo’n 60 kilometer volledig elektrisch kan rijden. Van die versie volgt zeer binnenkort onze rij-impressie.

Diesels komen ook beschikbaar, te beginnen bij de 320d (vanaf € 52.555) die 190 pk (140 kW) levert. De 330d met 265 pk (195 kW) sterke zescilinder diesel kost in Nederland minstens 69.952 euro. Alle Tourings hebben standaard led-koplampen én beschikken allemaal over dakrails en twee zichtbare uitlaatsierstukken. Opvallend detail is trouwens dat de kenmerkende ‘Hoffmeister-knik’ niet langer aanwezig is; dat beroemde design-element onderaan de achterste zijruit zat tot op heden vrijwel altijd op een BMW Touring-model. Zo zie je maar dat niet alles hetzelfde blijft…

