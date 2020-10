De nieuwe Rolls-Royce Ghost, ‘instapmodel’ van vier ton

RIJ-IMPRESSIEGeen enkel model van Rolls-Royce was in de inmiddels 116-jarige geschiedenis van het Britse merk succesvoller dan de Ghost. En toch is het kostbare ‘instapmodel’ nu vervangen, door een nieuwe Ghost. Alles werd anders, behalve de paraplu in de deur en de Spirit of Ecstasy, zoals de sierlijke mascotte van Rolls-Royce heet die al sinds 1911 de enorme radiateur siert.

Laat we eerst even beginnen met de prijzen. Want om een nieuwe Ghost aan het wagenpark toe te voegen dien je minimaal 392.488 euro af te rekenen. Mocht je de standaard beenruimte onvoldoende vinden, dan biedt Rolls-Royce voor 430.406 euro de Ghost Extended aan. Die heeft 17 centimeter meer ruimte voor de passagiers op de achterbank. Dat maakt 2230 euro per centimeter. Praten over geld staat in de kringen van Rolls-Royce als ordinair te boek, dus daar houden we mee op. Maar niet voordat gezegd is dat de clientèle voor de prijs van een knap uitgeruste, nieuwe Mercedes S-Klasse aan opties kan kiezen bij Rolls-Royce, waarmee de prijs zomaar ver voorbij het half miljoen gaat.

Volledig scherm De volledig vernieuwde Rolls-Royce Ghost heb je al voor 392.488 euro. © Rolls-Royce

Maar goed, daar krijg je dan ook iets voor. ’s Werelds meest comfortabele auto, en misschien ook wel ’s werelds stilste, al hebben de ‘sound engineers’ van Rolls-Royce er toch voor gekozen om interieurgeluid aan het binnenste van de Ghost toe te voegen. Liefst honderd kilo geluidisolatie creëerde een vrijwel geluidloos interieur. Maar wat bleek, passagiers achterin de Rolls raakten misselijk tijdens een rit, wat werd veroorzaakt doordat er beweging zichtbaar was, zonder enig bijbehorend geluid. De Britse engineers hebben vervolgens besloten de schuimlaag uit de achterbanden te halen, zodat de banden enig rolgeluid het interieur laten binnendringen.

Je zit vorstelijk achterin. Uiteraard voorzien van alles wat een mens gelukkig maakt, zoals een koelkast met plek voor de juiste fles bubbels en de bijbehorende glazen, van kristal. Terwijl de voeten in het schapenwol verdwijnen kun je spelen met het nieuwe, uitgebreide multimediasysteem.

Pirelli-banden

Volgens Rolls-Royce zijn de kopers van een Ghost mensen die zich doordeweeks graag achterin laten chauffeuren. In het weekend pakken ze graag zelf het stuurwiel ter hand. Ze zullen ervaren dat de Ghost zich nauwkeuriger laat plaatsen dan voorheen, wat komt doordat de nieuwe Ghost op sportieve banden van Pirelli staat, de zogenaamde P Zero’s.

Om naast wat extra dynamiek ook het comfortniveau te laten toenemen, heeft Rolls-Royce een innovatieve, nieuwe wielophanging ontwikkeld. Natuurlijk is de Ghost met luchtvering uitgerust. Bovendien hebben de aanwezige schokdempers een extra demper gekregen. Deze dempt feitelijk de beweging van de schokdemper. Het laat zich raden dat er een ongekend soepel veergedrag is ontstaan.

Daarbij speurt een camerasysteem de weg af naar oneffenheden. De informatie die de camera verzamelt, wordt samengevoegd met informatie van het navigatiesysteem en bereidt het veersysteem voor op wat er onder de wielen gaat gebeuren. De 5,55 meter lange Ghost (9 centimeter langer dan zijn voorganger) rolt over een pokdalige weg alsof het een vliegend tapijt is. Mede door vierwielaandrijving en besturing op alle vier de wielen lijkt het alsof je met een auto onderweg bent die niet eens zo vreselijk groot is. Knap, hoe Rolls-Royce een rijkarakter heeft gecreëerd dat eigenlijk helemaal niet past bij het formaat auto.

V12-motor

In een Rolls hoort een V12. Had de vorige Ghost een knaap van een twaalfcilinder met een slagvolume van 6,6 liter, deze nieuweling heeft 6,75 liter ter beschikking, wat leidt tot 571 pk. Dat blok draait ontzettend rustig rond, zo rustig dat je een euromuntstukje op z’n kant op het blok kunt zetten zonder dat het omvalt, terwijl de motor draait. Bij Rolls-Royce zijn ze er overigens duidelijk over: dit is de laatste twaalfcilinder die is ontwikkeld. Een uitstervend ras, dit motortype. De volgende generatie Rolls-Royce zal volledig elektrisch zijn. Een hybride aandrijflijn als tussenoplossing zal er niet komen. Hybride is een combinatie van een verbrandingsmotor en een elektromotor, een compromis dus. Bij Rolls-Royce doet men niet aan compromissen.

Om het gewicht van de auto niet al te sterk te laten toenemen (plus 130 kilo), is bijzonder veel aluminium toepast. Zowel onderhuids, net als bij zijn grote broer de Phantom, als ook in de carrosserie. Probleem is echter dat aluminium zich niet zo gemakkelijk in scherpe vouwen laat buigen, vandaar dat de hoek van het dak dat aansluit op de achterruit en de achterste stijl handmatig is gebogen. Rondom de zijruiten is de gebruikelijke regengoot aangebracht. Vrijwel elke auto heeft zo’n regengootje, dat voorkomt dat regenwater tijdens het rijden als beekjes over de zijramen stroomt, wat het zicht beperkt.

Bij Rolls-Royce gaat de zoektocht naar de ultieme precisie erg ver. Er is onderzoek gedaan naar hoe groot de grootste regendruppels zijn, die blijken 14 millimeter te meten. De regengoot meet 14,7 millimeter. Het is maar dat u het weet.

Verlichting

Rolls-Royce heeft een monumentale auto ontwikkeld en gebouwd. Hij moest een minder ‘aanwezig’ uiterlijk krijgen. Minder chroom, minder drukke lijnen in het plaatwerk, dus minder opvallend. Maar of je echt anoniem door het leven gaat in een Ghost valt te betwijfelen. Al was het maar omdat de enorme grille in de neus nu voorzien is van verlichting, als een Heras-hekwerk waar een paar schijnwerpers op zijn gericht. Rolls-Royce heeft gekozen voor deze nieuwe verlichting omdat het bij de Europese wet verboden is om de Spirit of Ecstasy te verlichten. Een leuke gimmick waar de vorige Ghost mee kon worden uitgerust.

Nog zo’n unieke optie is de sterrenhemel in het plafond. Omdat het tijd was voor iets nieuws, kun je nu ook voor een sterrenstelsel in het dashboard kiezen. De nieuwe Ghost is per direct te bestellen en de eerste kopers krijgen dit jaar nog hun auto geleverd. Geluksvogels.

