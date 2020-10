De nieuwe snoet van de Peugeot 3008 staat ’m goed

Het is een ongeschreven regel in autoland: een nieuwe model blijft acht jaar op de markt en krijgt halverwege een facelift. Op dat punt is Peugeot nu beland met de 3008. Voor ons een goede aanleiding om weer eens met de compacte SUV te gaan rijden.

De Peugeot 3008 was al een stoere verschijning, maar sinds de facelift oogt hij nog scherper. De blokjes in de grille lopen subtiel door tot onder de koplampen. Hierdoor zie je niet waar de grille ophoudt en de bumper begint. Origineel. De dagrijverlichting bestaat uit smalle, diagonale led-strepen en de modelnaam staat tegenwoordig op de motorkap. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de neus van de nieuwe 3008 perfect aansluit bij het huidige familiegezicht van Peugeot.

De achterlichten bestaan nog steeds uit drie lichtbalkjes die leeuwenklauwen symboliseren. Ga je wat dichterbij staan, dan zie je dat elk van de drie lichtbalkjes op zijn beurt uit wederom drie zeer smalle led-strips bestaat. Peugeot introduceert bovendien het Black Pack, waarbij chromen sierdelen plaatsmaken voor donkere elementen. Dit zorgt voor minder glim en meer ‘grrr’.

Klein stuur, groot touchscreen

Als je gaat zitten, kijk je nog steeds over een klein stuur naar een groot digitaal instrumentarium. In 2016 grapte men nog over het ‘botsautostuur’, maar nu waarderen we hoe gemakkelijk het stuurt. Het centrale touchscreen is groter geworden en meet nu 10 inch. Dat was nodig ook, want zelfs de compacte Peugeot 208 is al leverbaar met zo’n groot scherm.

Het motorenaanbod is terug te voeren tot een simpele vraag: wil je een 130 pk sterke turbobenzinemotor mét of zonder achttraps automaat? Voor een andere krachtbron moet je óf een leaserijder (1.5 turbodiesel met 130 pk) óf een grootgrondbezitter zijn. Want alleen met 45 tot 47 mille op zak kun je kiezen voor de 180 pk sterke benzinemotor of een plug-inhybride met één elektrische hulpmotor (225 pk) of twee (300 pk).

Bij de krachtige versies zie je goed de invloed van de bpm op de Nederlandse consumentenprijs: de goedkoopste stekker-3008 is bijna 5000 euro duurder om te bouwen dan de benzine-3008 met 180 pk, maar dankzij de theoretisch lage CO2-uitstoot is hij 1500 euro goedkoper in aanschaf. Er staat trouwens géén volledig elektrische versie in de planning.

130 pk is genoeg

Het klinkt verleidelijk: een SUV met 180, 225 of 300 pk, maar 130 pk is genoeg. De driecilinder benzinemotor laat de 1295 kilo wegende 3008 in minder dan 10 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten. Dit betekent dat je goed meekomt met de rest van het verkeer, in combinatie met de soepel schakelende achttraps automaat. Je kunt het digitale instrumentarium naar eigen smaak inrichten, of spelen met de rij met glimmende tuimelschakelaars. Hiermee open je snel de menu’s voor onder meer radio, klimaat en navigatie.

De demping van het onderstel is nog altijd vrij stevig. Dat is niet per se vervelend, maar je verwacht meer comfort van zo’n grote Franse auto. En de vering mag dan sportief aandoen, de besturing is dat zeker niet. Het kleine stuur beweegt zo licht dat er precisie verloren gaat. We snappen wel dat Peugeot hiervoor kiest, want het maakt het heel eenvoudig om de massieve SUV te besturen.

De vernieuwde 3008 is leverbaar vanaf 36.230 euro. Er is keuze uit drie uitvoeringen: Active, Allure en GT. De compacte SUV is standaard voorzien van Pack Safety, met een automatisch noodremsysteem, rijstrook-assistentie en verkeersbordherkenning. Ga je voor de Allure, dan krijg je Pack Safety Plus met actieve rijstrook-assistentie en dodehoekbewaking, vermoeidheidsherkenning en een grootlicht-assistent. Upgraden naar de GT doe je voor de adaptieve cruisecontrol en de geavanceerde led-koplampen. Bovendien kun je dan Night Vision bestellen voor 1000 euro. Dit is het verbeterde nachtzichtsysteem voor de detectie van dieren en voetgangers. Ideaal voor de donkere dagen van het jaar.

Peugeot 5008 ook vernieuwd

Samen met de 3008 is ook de Peugeot 5008 vernieuwd. Het zijn grotendeels dezelfde auto’s, behalve dat de 5008 langer is en je twee extra zitplaatsen uit de vloer van de bagageruimte omhoog kunt trekken. Zo ontstaat een zevenzitter. Dit handige uitklapsysteem neemt echter zoveel ruimte in, dat er geen plek is voor de techniek van een plug-inhybride aandrijflijn. Zodoende is de Peugeot 5008 alleen leverbaar met verbrandingsmotoren. De 5008 is simpel geprijsd: je betaalt 2500 euro bovenop de prijs van de 3008.

