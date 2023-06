De Opel Astra Electric heeft maar één probleem

AutotestDe nieuwe Opel Astra Electric is niet alleen de eerste puur elektrisch aangedreven Astra, maar ook een van de eerste elektrische stationwagons. Daar zitten Nederlandse consumenten op te wachten, maar een pionier is het niet.

Opel noemt de kersverse Astra Electric een ‘echte pionier’. Dat is wat overdreven, want zijn eeuwige rivaal de Volkswagen Golf kent al een jaar of acht een elektrische variant. Bovendien zijn concerngenoten van Stellantis de Astra allang voorgegaan met exact dezelfde aandrijflijn. We hebben het dan over auto's als de DS 3 Crossback E-Tense, de Opel Corsa-e, de Opel Mokka-e, de Peugeot e-208, de Peugeot e-2008 en de Peugeot e-308.

De basis kennen we dus al van al deze ‘concullega's’ uit het Stellantis-concern, alleen het plaatwerk en interieur zijn anders. Het goede nieuws is dat de auto niet alleen als elektrische vijfdeurs op de markt, maar ook als Astra Sports Tourer Electric – de eerste elektrische stationwagen van een Duitse autofabrikant. Maar ook hier is Opel geen pionier, want de MG5 is al behoorlijk lang op de markt, evenals de Peugeot e-308 SW. Desondanks is het fijn dat het segment van betaalbare elektrische stationwagons uitbreiding krijgt met de Astra.

Volledig scherm Opel Astra Electric. © Opel

Net als elke Opel Astra van de nieuwste generatie wordt de Astra Electric gekenmerkt door het sportief en zelfverzekerd ogend Opel Vizor familiegezicht. De elektrische variant onderscheidt zich uitsluitend van zijn niet-elektrische broeders door een sportiever ontworpen voorbumper en standaard 18-inch lichtmetalen wielen in zogeheten ‘diamond-cut’ of volledig zwarte afwerking.

Bagageruimte kleiner

Het batterijpakket van de Astra Electric is gemonteerd in de bodem van de auto, waardoor de bagageruimte bij de hatchback daalt van 422 naar 352 liter. Bij de Astra Sports Tourer Electric is de bagageruimte 516 liter groot, die eenvoudig is uit te breiden tot 1553 liter door de achterbank neer te klappen. Hier lever je ook een stuk kofferbak in. De Sports Tourer met alleen een verbrandingsmotor kan namelijk tussen de 598 en 1635 liter aan koffers en verhuisspullen verstouwen. Het knappe is dat Opel het ruimteverlies identiek heeft kunnen houden aan dat van de hybride versie, terwijl in de puur elektrische versie veel grotere accu's zijn gemonteerd.

Volledig scherm Opel Astra Electric. © Opel

De lage positie van de accu's zorgt wel voor een laag zwaartepunt, wat resulteert in een stabiele en veilige wegligging. De Astra is vrij stug geveerd en dat zorgt voor een sportief rijgevoel. Keerzijde is dat de auto op slecht wegdek wat bonkig wordt en dat is niet comfort verhogend. De besturing is wat licht, maar wordt in de sportstand lekker zwaar. Als je toch meer comfort wilt, kun je gewoon binnen hetzelfde concern kiezen voor een Peugeot of Citroën. Wat dat betreft is het wel goed dat niet alle auto’s van het Stellantis-concern precies hetzelfde rijden.

Geen nekkenbreker

De elektromotor levert een vermogen van 156 pk (115 kW) en een maximumkoppel van 270 Nm. De Astra is geen nekkenbreker met een acceleratie van 0-100 kilometer per uur in 9,1 seconden, maar met een topsnelheid die is begrensd op 170 kilometer per uur kan de Astra Electric wel harder dan een aantal andere elektrische modellen. Bestuurders hebben keuze uit de rijmodi Eco, Normal en Sport om het rijkarakter af te stemmen op hun persoonlijke voorkeuren.

Volledig scherm Opel Astra Electric. © Opel

De energie wordt opgeslagen in een lithium-ion batterij met een capaciteit van 54 kWh. De accu maakt gebruik van 102 cellen die zijn ondergebracht in zeventien modules en bezorgt de Astra Electric een actieradius tot 416 kilometer - een afstand die we tijdens onze testrit onder ideale omstandigheden op een mix van wegen op enkele kilometers na ook daadwerkelijk haalden. De ingenieurs besteedden veel aandacht aan de efficiënte constructie van de batterij om ondanks het compacte formaat toch een voorbeeldige actieradius te garanderen. Daarmee zit de auto in een mooie ‘sweet spot’ die een laag verbruik combineert met een relatief hoge actieradius.

Volledig scherm Opel Astra Electric. © Opel

12,7 kWh/100 km

Het gemiddelde energieverbruik van de Astra Electric bedraagt slechts 12,7 kWh/100 km (14,9 kWh volgens WLTP), waarmee het een efficiënte auto is en hij ook prima inzetbaar is voor langere afstanden. En als je langs de snelweg moet opladen, dan kun je snel weer je weg vervolgen. De Astra Electric is geschikt voor snelladen (DC) met een vermogen tot 100 kW, waarmee de batterij binnen een tijd van circa 30 minuten tot 80 procent is op te laden. Ook bij een AC-laadpunt is de batterij snel op te laden dankzij de standaard aanwezige 3-fasen 11 kW-boordlader.

Volledig scherm Opel Astra Electric. © Opel

Omdat de auto identiek is aan de versies met verbrandingsmotor en hybride aandrijving, is ook deze Astra voorzien van een functioneel en zakelijk dashboard met een frisse en moderne uitstraling. Ook zit je op prima ergonomische sportstoelen en heb je uitzicht op twee 10-inch breedbeeldschermen. De nieuwste generatie van de intuïtieve human-machine interface geeft alle belangrijke functies weer, zoals de laadstatus van de batterij en de actieradius, terwijl de klimaatregeling eenvoudig is te bedienen met fysieke knoppen. Tevens zorgen de head-up display en de bediening van functies met stemherkenning ervoor dat de bestuurder zijn ogen zo veel mogelijk op de weg kan richten.

Volledig scherm Opel Astra Electric. © Opel

Tesla Model 3

De elektrische Astra kan geen aanhanger trekken, alhoewel de ST-variant wel een mogelijkheid krijgt voor een trekhaak voor een fietsendrager. Afgezien van een handvol liters bagageruimte lever je niet of nauwelijks in ten opzichte van de standaardmodellen. De Astra heeft alleen één probleem en dat is het feit dat Elon Musk zijn Tesla's allemaal in de uitverkoop doet. Hierdoor kost een Tesla Model 3 in Nederland nu slechts 41.990 euro. Het is te hopen voor Opel dat ze de Astra Electric goedkoper kunnen maken. Aan de andere kant is van de Model 3 geen stationwagon-variant leverbaar. En daar zijn Nederlanders gek op.

