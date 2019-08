De VW ID.3: dit weten we over de belangrijkste Volkswagen in jaren

Binnenkort introduceert Volkswagen de ID.3. De elektrische gezinsauto moet een ‘nieuwe tijd’ inluiden voor het Duitse merk, dat ernstig in opspraak raakte door fraude met dieselauto’s. Vanaf de ID.3 moet alles anders zijn, belooft de fabrikant in thuisstad Wolfsburg. De onthulling is pas begin september, maar dit weten we nu al over de belangrijkste Volkswagen sinds tijden.

De ID.3 vormt de eerste telg uit een uitgebreide familie aan ID-modellen, die allemaal zuiver elektrisch zullen zijn. Er staan onder meer een grotere SUV die eind 2020 volgt, een luxe zakensedan en een moderne versie van de eerste Volkswagen bus op het programma. VW trapt nu af met de ID.3 waarbij het cijfer aangeeft dat dit een middelgroot model is; een toekomstige ID.1 wordt kleiner, de ID.7 groter, enzovoorts.

Qua formaat valt de ID.3 te vergelijken met de huidige Golf, al is de elektrische vijfdeurs hatchback zo’n tien centimeter hoger en iets smaller. Opvallend is dat de afstand tussen de wielen 15 centimeter groter is. Dat is goed voor de ruimte aan boord: omdat de wielen ver op de hoeken staan en de (tussen de achterwielen geplaatste) elektromotor weinig ruimte inneemt, blijft er veel plaats over voor inzittenden en spullen. Volkswagen belooft zelfs dat de ID.3 qua binnenruimte vergelijkbaar is met de grotere Passat.

Volledig scherm VW onthult de definitieve versie begin september. © Roland Tameling

Volledig scherm © Roland Tameling

Uiterlijk

Hoewel de definitieve versie van de ID.3 pas op 9 september wordt onthuld, weten we dat de auto een aantal opvallende uiterlijke kenmerken krijgt. Zo zijn de wielen zo dicht mogelijk en opmerkelijk groot; zodoende vullen ze de wielkasten optimaal en veroorzaken ze geen ongewenste wervelingen tijdens het rijden. Dat maakt het elektrische model weer zuiniger. Hetzelfde geldt voor de ‘plaat’ die de ruimte tussen de neus en de voorruit overbrugt en voor de achterspoiler die ver naar achteren doorloopt. De achterklep wordt altijd zwart (net als het dak) en is gemaakt van lichtgewicht kunststof.

Het productierijpe exemplaar dat wij al hebben mogen bekijken, liet bovendien zien dat de auto een designpatroon van rondjes in de voorbumper krijgt. Dat ontwerp is optioneel ook verkrijgbaar als sticker op de achterste dakstijl, het stukje plaatwerk tussen het achterportier en de achterklep.

Volledig scherm Hoogglans wit op zwart: het nieuwe VW-logo op de ID.3 © Roland Tameling

Ook nieuw voor de ID.3 is een aangepast VW-logo. Voorheen was dat chroomkleurig, vanaf nu staan er hoogglans witte letters op een glimmende zwarte achtergrond. Het beeldmerk in de neus van de auto is zelfs verlicht. Behalve bij ons, want Europese regels verbieden verlichting op die plek. VW grijpt de introductie van deze auto meteen aan voor een nieuwe huisstijl: binnen nu en een jaar plaatst het merk 70.000 nieuwe logo’s bij haar 10.000 dealerbedrijven over de hele wereld.

Interactief interieur

Volgens Volkswagen biedt de ID.3 ruim plek aan vijf personen. Opmerkelijker aan het interieur (dat we ook nog niet mogen laten zien, maar sterk lijkt op dat van een Seat-studiemodel, de El Born) is de minimalistische vormgeving; er is geen ‘normale’ versnellingspook, je bedient de automaat met een kleine draaiknop achter het stuur. Midden op het dashboard staat een soort tablet waarmee je de belangrijkste functies bedient, op de stuurkolom prijkt een tweede, kleiner scherm dat meebeweegt als je het stuur hoger of lager zet.

Her en der zitten zelfs wat speelse details: op het gaspedaal en rempedaal prijken de icoontjes van ‘Play’ en ‘Pause’, zoals je dat ook op een radio ziet. Met dit soort ‘extra’s probeert VW duidelijk een jonger publiek aan te spreken en zichzelf iets minder serieus te nemen.

Volledig scherm Het dashboard van de ID.3 lijkt veel op dat van een studiemodel van Seat, de El Born © Seat

Serieuze techniek is er wel degelijk. Zo introduceert het merk een nieuw type head-up display (HUD). Via een projector in het dashboard toont de auto belangrijke informatie op de voorruit, maar omdat de ID.3 geen motor voorin heeft kan VW daar een grotere HUD kwijt. Zodoende kan het systeem meer informatie kwijt over een groter gedeelte van de ruit dan bestaande systemen, terwijl het nu ook bewegende animaties kan laten zien. Moet je bijvoorbeeld over 400 meter rechtsaf slaan? Dan verschijnt er voor je neus een bewegende pijl.

Praten als Knight Rider

Verder beschikt de ID.3 straks over een verlichte balk onder de voorruit. De auto communiceert met dit zogenoemde ‘ID Light’ aan de hand van verschillende kleuren met de inzittenden: als het systeem in de auto bijvoorbeeld reageert op jouw stemcommando’s, zie je dat ook grafisch in die balk.

Het is een beetje zoals Michael Knight uit de televisieserie Knight Rider kon praten met zijn auto KITT: zoiets kan straks ook in deze Volkswagen. Verder waarschuwt het systeem ook voor naderende fietsers voordat je uitstapt, en kan het aanwijzingen geven over het laadproces van de accu’s. Hoe goed het allemaal werkt, weten we zodra we met de ID kunnen rijden.

Deze digitale vorm van communiceren wordt volgens VW een belangrijk onderdeel van de ID-modellen. Zo kun je de auto straks openen met je smartphone, voert de fabrikant software-updates door op afstand en herkent de ID.3 je aan de hand van een digitaal profiel.

Volledig scherm De ID.3 kan voorlopig met maximaal 125 kW snelladen © Volkswagen

Drie versies

Vanaf de tweede helft van 2020 komt de ID.3 in drie verschillende versies op de Nederlandse markt. Het verschil zit hem in de batterijcapaciteit, en dus in de afstand die je haalt op een volle acculading. De ‘lichtste’ versie (met 45 kWh-batterij) krijgt een actieradius van 330 kilometer en moet minder dan 30.000 euro gaan kosten, de middelste heeft 58 kilowattuur, haalt zo’n 420 kilometer en kost rond de 40.000 euro terwijl het grootste accupakket (77 kWh) goed moet zijn voor 550 kilometer range. Dat laatste model gaat waarschijnlijk zo’n 50.000 euro kosten.

De accu’s van de auto liggen onder het passagiersgedeelte. Via een CCS-lader (Combined Charging System) kan de ID.3 straks met maximaal 125 kW snelladen. Daarmee zitten de lege batterijen gemiddeld in zo’n 40 minuten weer voor tachtig procent vol.

Volledig scherm De accu's zitten onder de vloer, de motor tussen de achterwielen. © Volkswagen

Geïnteresseerde kopers kunnen de Volkswagen ID.3 online reserveren. Met een aanbetaling van 1000 euro ontvang je dan een plaats op de productielijst. Zie je toch van je aankoop af, dan krijg je je geld terug. Volgens VW doen zo’n duizend mensen per week dat inmiddels en ook in Nederland gloort er succes voor dit model. Volgens importeur Pon zijn alle ID.3’s die in eerste instantie naar ons land komen inmiddels gereserveerd, maar het bedrijf probeert meer exemplaren toegezegd te krijgen door de fabriek.

Volledig scherm Later volgen meer ID-modellen, waaronder een SUV. Dit is een studiemodel voor zo’n auto. © Volkswagen