Desinfecterende gel en spray zijn funest voor je auto-interieur

Nooit eerder werd zoveel ontsmettingsalcohol verkocht. Door de coronacrisis is het middel bijna onmisbaar geworden voor een goede handhygiëne. Helaas vernietigt dit product niet alleen allerlei bacteriën, virussen en ziektekiemen. Het kan ook stuur, versnellingspook en andere interieurdelen beschadigen.

Dat komt door de chemicaliën en de ethanol in de spray en gel. Ethanol heeft niet alleen een ontsmettende werking, maar wordt ook gebruikt als oplosmiddel. Dat is slecht nieuws voor de auto. Maar niet alleen desinfecterende gel is schadelijk, meent Mark Montgomery van het Ford Materials Technology Centre in Groot-Brittannië. ,,Hetzelfde geldt voor handlotion, zonnebrand en anti-insectenmiddelen.”

,,Zonnelotions met een hogere beschermingsfactor bevatten grotere hoeveelheden titaniumoxide”, beweert Montgomery. ,,En dat kan reageren met kunststoffen en de natuurlijke oliën in leer, vooral wanneer het heet is. De Ford-teams in Dunton en Keulen testen de interieurs van hun producten op temperaturen die kunnen oplopen tot 74 graden. Dat is de temperatuur die op een hete dag bereikt kan worden in een auto.

Montgomery raadt automobilisten aan zich goed te wassen wanneer ze zich hebben ingesmeerd met zonnebrandolie en niet met ingesmeerde blote schouders en benen in de auto stappen. Ook raadt Ford aan om zo weinig mogelijk desinfecterende gel-producten te gebruiken in de auto. En wanneer je het toch doet, wacht dan tot de gel echt goed verdampt is, luidt het devies.