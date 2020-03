Deze 13 auto's zijn het meest waardevast

De Duitse onderzoekers van Auto Bild en Schwacke presenteren dit jaar voor de 17e keer hun resultaten voor de afschrijving van nieuwe auto's. Het gaat hierbij weliswaar om Duits onderzoek, maar in de praktijk verschillen de Duitse en Nederlandse markt op dit gebied niet zoveel. Een aantal winnende auto's uit dit onderzoek eindigt ook in andere buitenlandse onderzoeken bovenaan. Cijfers over de Nederlandse markt zijn tot nu toe nog niet openbaar gemaakt.

Hyundai i10 1.2

In de categorie stadsauto's staat de Hyundai i10 1.2 bovenaan met een waardebehoud van 61,3 procent. In de categorie supercompacte auto's wint de Mini One met een waardebehoud van 61,7 procent. De Toyota Corolla 2.0 Hybrid is winnaar in de compacte klasse met 59,8 procent, de Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 triomfeert in de middenklasse met 56,4 procent waardebehoud. In het hogere segment wint de Audi A6 Avant 50 TDI Quattro met 47,8 procent en in de topklasse is de Porsche Panamera winnaar met 48,6 procent waardevastheid.