Deze 15 automodellen zien we nooit meer terug in Europa

De introductie van een nieuw automodel gaat altijd gepaard met ronkende persberichten en gelikte presentaties. Maar wanneer een model het einde van zijn productieperiode nadert, wordt het in de regel afgevoerd via de achterdeur. Deze 15 auto’s zien we na dit jaar in elk geval niet meer terug.

1. Alfa Romeo Mito

Gebaseerd op de Punto en gelanceerd in 2008. Het ontbreken van een vijfdeursversie, evenals de absentie van investeringen in het up-to-date houden van het model, bracht de Mito naar de krochten van de Europese verkoopranglijsten.

2. Citroen C4

De tweede generatie van de opvolger van de Xsara werd in september 2010 geïntroduceerd maar kreeg nooit een facelift. Omdat het merk zich concentreerde op SUV’s en de C4 Cactus, die gelijkwaardig werden gepositioneerd wat betreft pakket, prijs en segment, kon de C4 nooit tot grote hoogten stijgen.

3. DS 4

Het lot van deze chique neef van de Citroen C4 was bepaald toen DS de DS 7 Crossback lanceerde. Bovendien had de DS 4 ook de moeilijke taak om consumenten uit het premiumsegment aan te trekken, zonder echt premium te zijn.

4. DS 5

DS 5 was een van de meest interessante lanceringen van 2011. Het originele exterieurontwerp en het futuristische interieur zorgden voor ronkende koppen in veel autobladen. Een hatchback was echter niet wat consumenten in het middelgrote premiumsegment zochten.

5. Fiat Punto

Het was een van Europa’s best verkopende modellen. De eerste generatie Fiat Punto arriveerde in 1993 en de laatste werd gelanceerd in 2005, waarbij het platform werd gedeeld met de Opel Corsa. Ondanks beperkte facelifts in 2009 en 2012 is de Punto snel verouderd in vergelijking met zijn modernere rivalen.

6. Ford B-Max

Naast de Opel Meriva, Nissan Note en Citroen C3 Picasso is ook de Ford B-Max slachtoffer van de SUV-hype. De productie begon in juni 2012 en eindigde in september 2017.

7. Kia Carens

De Kia Carens moest het opnemen tegen de Renault Grand Scenic, Citroen Grand C4 Picasso en Toyota Verso. In plaats van het model nieuw leven in te blazen, besloot Kia zich te concentreren op andere compacte auto’s als de Sportage en de Ceed-familie, nu uitgebreid met de Xceed en Proceed.

8. Mitsubishi Pajero

Het is een van de beroemdste Mitsubishi’s ooit, maar in Europa had het model moeite om klanten te vinden. Vanwege zijn grootte, hoge prijs, lage naamsbekendheid en het feit dat het het merk niet hielp bij het verlagen van de gemiddelde CO2-uitstoot, verliet deze Mitsubishi dit jaar de Europese markt.

9. Nissan Pulsar

Het model werd aangekondigd door Carlos Ghosn als de grote Volkswagen Golf-breker. De Pulsar arriveerde in 2015 in Europa, maar mocht amper drie jaar later weer gaan. De reden? De populariteit van de Qashqai, waardoor de Pulsar nooit zijn eigen plek kon vinden.

10. Seat Toledo

Het lot van deze goedkope grote B-Sedan veranderde toen Skoda de opvolger van de Rapid presenteerde, die technisch gelijkwaardig was. Seat reageerde niet. De Toledo heeft sinds de introductie in 2012 nooit een belangrijke rol gespeeld in de markt.

11. Toyota Verso

De Verso werd ter dood veroordeeld nadat Toyota besloot dit model niet als hybride te leveren en de Prius + de lieveling werd van veel taxichauffeurs in Europa. Dat, gevoegd bij het gebrek aan interesse van het grote publiek in MPV’s, heeft het lot van dit model bezegeld.

12. Toyota Avensis

In plaats van aan een nieuwe generatie te werken, besloot Toyota om geld te besparen en de Camry naar Europa te halen. Omdat de vraag naar sedans kleiner wordt, had het geen zin om te investeren in een nieuwe Avensis, aangezien de Camry al een verkoopsucces is in andere markten.

13. Volkswagen Beetle

De Beetle is de enige iconische auto in deze lijst die afscheid neemt. In tegenstelling tot de Fiat 500 en Mini had de Beetle moeite om een ​​plek in de markt te vinden vanwege zijn hoge prijs en geringe prestaties. Op 13 september 2018 kondigde Volkswagen aan dat het de productie van de Kever in juli 2019 zou stopzetten.

14. Volkswagen Jetta

Terwijl de Golf al jaren de Europese ranglijst aanvoert, kan zijn sedan-zusje Jetta niet meekomen. Het gebrek aan interesse in compacte sedans in Europa zorgde ervoor dat Volkswagen afscheid nam van het model. In de Verenigde Staten is het model echter nog altijd zeer populair.

15. Fiat 124 Spider

De Fiat met open dak komt voort uit een partnerschap met Mazda, waarmee hij op dezelfde basis staat als de MX-5. Een vervanger komt er niet, zoveel is duidelijk, maar het einde komt toch sneller dan verwacht. De auto is in Nederland nog wel even uit voorraad leverbaar, maar de productie is gestopt.