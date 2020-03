Deze auto gaat op Mars rijden

Auto schuift van A2 en belt zelf 112, bestuurder zwaarge­wond

8:43 De brandweer Amsterdam Amstelland heeft vanmorgen vroeg via het veiligheidssysteem eCall, waarbij een auto na een ongeluk automatisch contact opneemt met de 112-centrale, een bestuurder gevonden die op de A2 van de weg was geraakt. De automobilist was zelf niet in staat om te praten.