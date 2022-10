Deze auto heeft vier stofzuigers om zijn wielen en dit is waarom

Elektrische auto's stoten lokaal weliswaar geen emissies uit, maar wél meer fijnstof van onder andere banden, remschijven en remblokken. Er is echter één elektrische auto die ook deze materie afvangt. De ZEDU-1 is daarom de meest milieuvriendelijke auto ter wereld.

Bij fijnstof gaat het om deeltjes van minder dan 2,5 micron groot. Een micron is een miljoenste van een meter. Fijnstof is zo klein dat het rechtstreeks in de bloedbaan in de longen kan komen en vervolgens naar alle organen in ons lichaam kan doorstromen, inclusief onze hersenen. Onderzoek toont aan dat dit kan leiden tot hart- en vaatziekten en tot verminderde hersenontwikkeling bij jonge mensen.

Uit recent onderzoek van Emissions Analytics blijkt dat banden en remmen de belangrijkste bron vormen van verkeersgerelateerde deeltjesemissies. Die slijtage is volgens het Britse onderzoek veel groter dan gedacht - tot wel 1000 keer meer dan het fijnstof dat wordt veroorzaakt door verbrandingsmotoren. Slijtage door banden op de wegen is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de uitstoot van microplastics wereldwijd. Als het regent, komen de kleine deeltjes in het riool terecht en zo in de waterkringloop.

Volledig scherm De ZEDU-1. © DLR

Regeneratief remmen

Dit is slecht nieuws voor voorstanders van elektrische auto’s, omdat elektrische auto’s op batterijen zwaarder zijn dan conventionele auto’s. De bandenslijtage is dus ook hoger. Uit de studie bleek ook dat remblokken en -schijven fijnstof verliezen als ze slijten. Maar aangezien de meeste EV’s regeneratief remmen - dus door af te remmen op een generator die de accu's weer oplaadt - is hier veel minder sprake van.

Toch vond men bij het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (DLR) iets te doen aan de uitstoot van fijnstof bij auto's. Samen met het Duitse autobedrijf HWA ontwikkelde het instituut een prototype-auto die letterlijk bijna alle fijnstof van banden en remmen opzuigt en in een opvangbak deponeert, die van tijd tot tijd kan worden geleegd.

Volledig scherm De ZEDU-1. © DLS

Iets minder lelijk graag

Het voertuig, Zero Emission Drive Unit Generatie 1 geheten, richt zich op emissies die de komende jaren ongetwijfeld worden gereguleerd door de EU. Nadat de eerste tests van de ZEDU-1 waren voltooid, bleek dat het voertuig bij een snelheid tot 50 km/u alle fijne deeltjes en microplastics, veroorzaakt door slijtage van de remmen en door bandenslijtage kon opvangen en opvangen. Bij hogere snelheden verminderde de uitstoot van fijnstof met 70 tot 80 procent.

De volgende stap is volgens de ontwikkelaars om de technologie samen met industriepartners verder te ontwikkelen om deze klaar te maken voor serieproductie. Mogelijk kan er daarbij ook enigszins rekening worden gehouden met de esthetiek, want echt veel mooier worden auto's niet met dit soort stofzuigers om de banden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: