Deze auto's zijn na drie jaar bijna niets meer waard

Peugeot 308

Op plek vijf staat de immense Mercedes S-Klasse S560 Cabriolet, die in drie jaar tijd met 24,2 procent restwaarde dus voor meer dan driekwart is afgeschreven. Nog zo'n slagschip is de Audi A8L 55 TFSI Quattro. Van het ingelegde bedrag ziet deze Audi-rijder na drie jaar slechts 23,2 procent terug. De Peugeot 308 1.5 Blue HDi 100 heeft ook last van een flinke afwaardering. Na drie jaar resteert slechts 21,4 procent van de nieuwwaarde bij inruil. Op plek twee zien we de Fiat Tipo 1.6 Multijet, waarvan na drie jaar nog maar 21,1 procent van de nieuwwaarde over is.