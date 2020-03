Deze auto sprint sneller dan een Bugatti en er worden er vijftig van gemaakt

De prestaties van de Aspark Owl zijn dankzij het bizarre vermogen indrukwekkend: van 0 tot 100 km/u in minder dan twee seconden en een topsnelheid van 400 kilometer per uur. Dat mag ook wel als je 2012 pk en een trekkracht van 2000 Newtonmeter tot je beschikking hebt. In elf seconden zit de Aspark Owl, die vier motoren heeft, op 300 km/uur. Die tijd heeft de gemiddelde auto nodig om de 100 km/u te halen.

Deze elektrische hypercar is niet minder dan één meter hoog, maar ook erg exclusief. De Japanse fabrikant Aspark wil namelijk maar 50 eenheden laten bouwen door Manifattura Automobili Torino in Turijn. De ontwikkeling begon in 2018 dus dat heeft Aspark behoorlijk snel gedaan. De eerste auto's moeten al in het tweede kwartaal van dit jaar worden geleverd. De Owl is niet alleen exclusief door het kleine aantal auto’s dat geproduceerd wordt. De basisprijs van 2,9 miljoen euro draagt daar ook aardig aan bij.