Deze buitenlanders zijn de grootste wegpiraten van Frankrijk

Lamborghi­ni knalt met hoge snelheid op een Skoda: laatste beelden voor fatale crash

12 oktober Bij een ongeval op de A66 in de buurt van Frankfurt is een Lamborghini met hoge snelheid op een Skoda geknald. Beide auto's brandden uit. De persoon die in de Skoda zat, overleed ter plaatse. Op Instagram zijn de laatste seconden voor de fatale crash te zien.