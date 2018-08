Deze caravan kan door elke auto getrokken worden en is binnenkort te koop

Het gaat nog om een concept, maar het zal niet lang meer duren voordat deze technologie in de showrooms staat. Hiermee is er hoop voor iedere caravanliefhebber die de komende jaren overweegt elektrisch te gaan rijden. Tot nu toe waren alleen krachtige topmodellen van elektrische auto’s in staat om een caravan te trekken, zoals de peperdure Tesla Model X.

Doordat de caravan zichzelf aandrijft, blijft er een trekgewicht van hooguit 100 kilo over. Dat kunnen niet alleen alle elektrische auto’s aan, maar ook alle andere auto’s met bijvoorbeeld kleine, driecilinder benzinemotoren. In de e.Home Coco, zoals het studiemodel heet, zijn elektromotoren (elk 54 pk) in de wielnaven ingebouwd. Zij zijn gekoppeld aan een 80 kWh sterke lithium-ion batterij die tot wel 3.000 keer kan worden opgeladen.

Er is gebruik gemaakt van slimme elektronica die ook in moderne personenauto’s te vinden is, zoals ‘torque vectoring’ waarbij de aandrijfkracht per wiel wordt verdeeld. Dit is vooral belangrijk om een goede wegligging in bochten te garanderen. Slingerbewegingen worden onmiddellijk herkend en met een soort van ESP-techniek, eveneens bekend van personenauto’s, kan elk wiel afzonderlijk worden afgeremd om het slingeren tegen te gaan. Dit alles zorgt er dat de aandrijving van de auto en de caravan op elkaar worden afgestemd.

De Dethleffs Coco is een bestaand caravanmodel en weegt van zichzelf 700 kg. Bergafwaarts worden de batterijen bijgeladen door het terugwinnen van de energie die vrijkomt bij het remmen (regeneratie). Het samen met ZF (onder andere bekend van versnellingsbakken voor personenauto’s) ontwikkelde concept blijkt óók handig op de camping. Daar doen de elektromotoren dienst als caravan-mover: een tegenwoordig veel verkocht accessoire om de caravan zonder handmatig duwen en trekken op zijn plek te krijgen. En staat de caravan na de reis thuis voor de deur, dan kan de batterij gebruikt worden voor opslag van energie uit bijvoorbeeld de zonnepanelen op het dak van de woning. Dethleffs kan nog niet zeggen wanneer een productiemodel wordt verwacht. Volgend jaar zal het systeem eerst nog uitgebreid in de praktijk worden getest.

