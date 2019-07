Deze Citroën BX moet 100.000 dollar opleveren

'Buurman, wat doet u nu?’ Het is een van de bekendste zinnen uit de bioscoopfilm Flodder, uitgesproken door actrice Tatjana Simic tegen haar buurman, die Citroën-dealer was. Even later gaan haar broers langs bij de dealer om een nieuwe Citroën BX Sport te kopen - destijds een van de topmodellen uit de BX-range. Hoe de heren dachten te betalen? ‘Met Polaroid’, is het antwoord, waarna ze foto's tonen van hun zus in een compromitterend standje met de keurig getrouwde garage-eigenaar.

Volledig scherm Citroën BX Rally. © Gooding & Company

Afgezien van de Sport zijn er weinig uitvoeringen van de BX die de klassiekerstatus bereikten. Daarvoor is het model te massaal geproduceerd en was de kwaliteit te matig. Maar deze BX 4 TC, een voor de legendarische Groep B rallyklasse goedgekeurd model, is dat zeker wel. Volgens veilinghuis Gooding & Company kan de auto zelfs 100.000 dollar gaan opleveren.

Volledig scherm Citroën BX Rally. © Gooding & Company

Om de auto om te toveren tot rally-auto heeft Citroën hem compleet nieuw ontworpen. Onder de kap ligt een 2,1-liter turbo-viercilinder motor in lengterichting gemonteerd, in tegenstelling tot de dwars geplaatste motor in de normale BX. Daar was geen ruimte voor en dus werd de auto aan de voorzijde verlengd. Zijn 200 pk sterke motor brengt zijn kracht over op alle vier de wielen via een handgeschakelde vijfversnellingsbak van de Citroën SM. Ook het waanzinnig complexe hydropneumatische veersysteem van SM werd overgenomen in de BX 4TC.

Volledig scherm Citroën BX Sport. © Gooding & Company

Een succes was het niet. Na drie races kwam er al een einde aan de Group B in 1986 en het beste resultaat van de BX 4TC was een zesde plaats in de Rally Zweden van 1986. Succes als straatauto had de auto evenmin. Door de slechte raceprestaties van de Citroën werden slechts 62 van de 200 voor de race bedoelde auto’s verkocht. Een aantal moest worden teruggekocht vanwege mechanische problemen.

Volledig scherm Citrooën BX Sport. © Gooding & Company