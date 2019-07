Deze elektrische auto’s zijn dit jaar nog wél beschikbaar

Bij Hyundai, dat al twee elektrische modellen (Kona Electric en de Ioniq) in productie heeft, zijn ze not amused over de voorgenomen kabinetsplannen. ,,De overheid verandert tijdens de wedstrijd de spelregels’’, aldus Mike Belinfante namens Hyundai. Net als bij veel andere fabrikanten is het alle hens aan dek om aan de vraag naar elektrische auto’s te voldoen. Belinfante: ,,Voor de Kona hebben we 7500 orders. Daarvan leveren we er dit jaar 5000 af, keurig volgens schema.’’



Het betekent dus ook dat iedereen die vandaag een Kona bestelt pas in 2020 aan de beurt is - en dus met de hogere bijtelling te maken krijgt. De andere elektrische auto van Hyundai, de Ioniq, is wel direct leverbaar. De importeur heeft van de 28 kWh-versie nog 250 modellen op voorraad. In september komt de verbeterde versie van de Ioniq op de markt. Daarvan kan de importeur er naar verwachting in de tweede helft van 2019 tussen de 500 en 1000 exemplaren leveren.