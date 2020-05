Deze elektrische scooter past in een rugzak en je moet hem eerst even opblazen

Met de bijgeleverde elektrische luchtpomp laat de scooter zich in ruim een minuut opblazen, aldus de onderzoekers. Zij wilden een veilig vervoermiddel voor in de stad ontwikkelen, dat je bijvoorbeeld ook in het openbaar vervoer gemakkelijk kan meenemen. De innovatieve scooter wordt Poimo genoemd: (POrtable and Inflatable MObility). Hij bestaat uit vijf onderdelen: twee paar wielen, een elektromotor, een batterij en handgrepen met ingebouwd draadloos bedieningssysteem. Hij is gemaakt van TPU (thermoplastic polyurethaan), waar bijvoorbeeld ook luchtbedden van worden gemaakt.

De scooter weegt slechts 5,5 kilo en de onderzoekers hopen dat het gewicht in de productieversies nog verder omlaag kan. Over de prijs is nog niets bekend. Als de Poimo al op de markt komt, is het nog maar de vraag of we hem ooit in Nederland zullen zien. Ook de zogenaamde e-scooters of e-steps, een soort van step met elektrische aandrijving die afgelopen jaar populair werd in veel buitenlandse steden, is in Nederland verboden. Dit soort microvoertuigen blijkt allerminst veilig in het verkeer. Talloze ongevallen in steden waar de e-scooter populair is, hebben dat inmiddels aangetoond.