Deze hacker maakt ‘persoonlijke beveiliger’ van zijn Tesla Model 3

Een Amerikaan heeft zijn Tesla zo gehackt dat zijn auto in staat is om kentekens en gezichten te herkennen. Het systeem, genaamd ‘ Surveillance Detection Scout ’, maakt van de Model 3 een soort mobiele beveiligingscamera. Maar of het helemaal legaal is?

,,Persoonlijk denk ik wel dat we hiermee een ethisch probleem kunnen krijgen. Ik gebruik de beelden die mijn auto maakt alleen maar om mijn straat in de gaten te houden en deel de gegevens niet met anderen. Maar dit soort software kan zeker problemen opleveren.” Dat zegt de Amerikaanse online beveiligingsexpert Truman Kain in een interview met de website Wired.com. Kain heeft software in zijn Tesla Model 3 geïnstalleerd waarmee hij de camera’s in zijn auto als beveiligingscamera’s kan gebruiken.

Normaal gesproken gebruikt de Tesla zulke camera’s om bijvoorbeeld parkeren makkelijker te maken en om deels zelfstandig te kunnen rijden. Een Model 3 neemt bovendien altijd videobeelden op tijdens het rijden maar die gegevens worden elk uur gewist door de auto zelf, tenzij de eigenaar ze downloadt. ,,Ik bedacht me dat er veel meer gedaan kan worden met die camera’s”, vertelt Kain aan Wired. ,,Nu neemt mijn auto constant beelden op én is de slimme software in staat om kentekens en gezichten te herkennen.”

‘Voor de veiligheid’

Volgens Kain is de automatisch herkennende software (vergelijkbaar met de systemen die Nederlandse gemeentes gebruiken in scanauto’s voor hun parkeerbeheer) vooral bedoeld om de veiligheid te verhogen. Als één auto bijvoorbeeld erg vaak langs je huis rijdt, kan dat volgens de hacker een teken zijn dat inbrekers de buurt in de gaten houden. Of wat als je vaak gevolgd wordt door een bepaalde auto, of als er verdachte personen rond de auto hangen? Zodra de algoritmes in de technologie verdachte patronen herkennen in de videobeelden, krijgt Kain een melding op zijn smartphone.

Als veiligheidsexpert wil de Tesla-eigenaar vooral aantonen hoe veel er al mogelijk is met dit soort technologie. Hij wijst op de ethische dilemma’s die het verzamelen van data met zich meebrengt. ,,Alle onderdelen van dit systeem zijn gewoon vrij verkrijgbaar, dus vrijwel iedereen met een beetje technische kennis kan dit bouwen. We moeten hier regels voor opstellen voordat één of ander duistere start-up hier geld mee wil gaan verdienen, of voordat techneuten met slechtere bedoelingen deze informatie gaan gebruiken voor andere doeleinden. Er komt een tijd aan waarin (zelfrijdende) auto’s vele gigabytes aan dit soort informatie gaan verzamelen. Daar moeten we de samenleving op voorbereiden.”