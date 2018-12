Deze Lada is de Mercedes AMG 6x6 voor de gewone man

Mercedes heeft de G63 AMG 6x6 en er is ook een Hennessey VelociRaptor en een Jeep Wrangler met 6x6-uitvoering. Het zijn allemaal auto's waarvoor je niet één, maar minimaal twee nieren moet verkopen. De Jeep kost 255.000 euro en de Mercedes meer dan een half miljoen.

Gelukkig zijn de heren van Garage 54 in Rusland ook in deze niche gedoken, met als gevolg dat er ook van de Lada Niva een 6x6-uitvoering is gebouwd. Geïnspireerd door soortgelijke creaties door andere Russen, nam het team een ​​standaard 4x4 Niva met lange wielbasis en vier deuren als donorauto.