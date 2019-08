Deze man maakt elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar. De prijs? Slechts 8500 euro

Libeau zegt technologie ontwikkeld te hebben waarmee elke auto voor slechts 8500 euro elektrisch kan worden gemaakt. En dan hoeft zo'n auto niet nieuw te zijn: een tien jaar oud model is geen enkel probleem. Het zou dé oplossing kunnen zijn voor iedereen die nu nog rijdt in een oude dieselauto, waarvoor in steeds meer stadscentra een verbod geldt vanwege het vervuilende uitlaatgas.



Met zijn start-up Transition-One bouwt Libeau een elektromotor, een batterijenpakket en met internet verbonden infotainment in oudere modellen van Fiat, Volkswagen, Renault, Peugeot en Citroën. In Frankrijk krijgt zo'n omgebouwde auto ook nog subsidie, waardoor de aanpassing slechts 5000 euro kost.



,,Ik verkoop aan mensen die zich een gloednieuwe elektrische auto van 20.000 euro niet kunnen permitteren’’, vertelt Libeau aan persbureau Bloomberg. Hij heeft inmiddels één auto beschikbaar om te bewijzen dat zijn kunstje werkt: een Renault Twingo uit 2009 rijdt niet langer op brandstof, maar op stroom.



De kleine Renault komt 180 kilometer ver met zijn opgeladen batterijen. ,,Wij veranderen de best verkopende auto's in Europa in elektrische auto's’’, aldus Libeau. Hij verwacht dat de Franse én Europese autoriteiten eind dit jaar zijn ombouwpraktijken officieel zullen goedkeuren. Vanaf september neemt hij bestellingen aan.

Binnen een dag

In de Twingo zijn drie batterijenpakketten ingebouwd: voorin en op de plek van de benzinetank. De batterijen wegen 120 kilo. De ombouw is binnen een dag klaar, belooft Libeau, die ervan overtuigd is dat zijn plannen het elektrisch rijden in een stroomversnelling kunnen brengen. De Fransman zoekt nog naar investeerders, want hij heeft 6 miljoen nodig om zijn fabriek te realiseren waar jaarlijks 4000 auto's omgebouwd zouden kunnen worden.

Het ombouwen van bestaande brandstofauto's in elektrische auto's is overigens niet nieuw. Ook in Nederland hebben tal van bedrijfjes dit de afgelopen jaren gedaan. Het bijzondere van Transition-One is echter de ambitie om dit op grote schaal te gaan doen, terwijl geprobeerd wordt de kosten heel laag te houden.

Volledig scherm Tot nu toe is alleen deze Renault Twingo omgebouwd © Transition-One