Deze Mini is duurder dan een Porsche

Automobi­list vlucht met 240 km/u voor de politie, maar komt vervolgens met een lege tank te staan

7 december Wie het laatst lacht lacht het best, zullen agenten van Franse politie hebben gedacht toen zij de bestuurder van een bliksemsnelle Mercedes AMG staande willen houden. De bestuurder ging er vandoor met een snelheid van 240 km/u, en voor even hadden de agenten het nakijken. Totdat de snelheidsduivel even verderop zonder benzine kwam te staan. Zijn auto werd onmiddellijk in beslag genomen.