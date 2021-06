Deze nieuwe auto kun je niet met bitcoin maar wel met kunst betalen

Wie erover denkt de 600 pk sterke hybride aan te schaffen, kan met een schilderij, een beeldhouwwerk of een pentekening naar de dealer om af te rekenen. Het kan maar beter wél een geslaagd kunstwerkje zijn, want de prachtig ogende bolide kost maar liefst 158.300 euro.

Ook moet je met je kunstwerk even naar België, omdat de actie daar in het leven is geroepen. En je moet een beetje opschieten, aangezien de actie loopt tot 15 augustus. Wie ruim in de kunstwerken zit en behoefte heeft aan een snel en sportief vervoermiddel, kan hier contact opnemen met de Belgische importeur.