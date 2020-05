Deze nieuwe Toyota is de ideale caravantrekker

Terwijl de Highlander buiten Europa vooral met grote benzinemotoren wordt verkocht, zal hij in Europa uitsluitend als zuinige hybride verkrijgbaar zijn. Hij heeft ook het intelligente All-Wheel Drive (AWD-i) aan boord. De Highlander is 35 centimeter langer dan de RAV4 en staat standaard op 20 inch lichtmetalen wielen. De tweede zitrij is over een afstand van 18 cm te verschuiven, wat de derde zitrij makkelijker bereikbaar maakt. De bagageruimte is met de derde zitrij omgeklapt 658 liter groot. Door ook nog eens de tweede zitrij om te klappen, is een laadruimte van maximaal 1.909 liter haalbaar.