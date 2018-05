Deze Opel Kadett heeft meer vermogen dan een Bugatti Veyron

Nou ja, turbo; we gaan ervan uit dat de aanjager van deze motor ongeveer zo groot is als het halve motorblok. Want anders is het knap lastig om zoveel vermogen te persen uit een 2.0 liter blokje. Deze auto was in de jaren tachtig al behoorlijk snel, want de basis wordt gevormd door een Kadett GSi uit de jaren tachtig met destijds al 156 pk. Maar na de toevoeging van een grote intercooler en nog wat aanpassingen door tuningbedrijf WKT uit het Duitse Paderborn, is het blok nu 1.250 pk sterk.