Deze Opel was ooit net zo snel als een Ferrari Testarossa

De Franse firma Artcurial veilt binnenkort een Lotus Omega. De vierdeurs sedan was zo snel als een Ferrari Testarossa en werd in 1990 uitgeroepen tot snelste sedan ter wereld.

De Britse sportwagenfabrikant Lotus zorgde ervoor dat de Opel Omega in 1990 een topsnelheid haalde van 272 km/u. In vijf seconden bereikte de wagen een snelheid van 100 km/u en na 17,3 seconden werd zelfs de grens van 200 km/u doorbroken. Daarna bleef de opgefokte motor doorstomen totdat de meter bijna de 300 km/u grens aantikte.

Volledig scherm Lotus Omega. © Artcurial

De prijs was ook vrij exclusief: de Lotus Omega stond voor 125.000 Duitse mark in de etalage van de Opel-dealer. Dat is een beetje alsof het Opel van nu een Lotus Insignia aanbiedt voor de prijs van een Porsche 911 en met de prestaties van een Mercedes AMG GT. Bizarre prestaties in een vrij doorsnee auto dus.

Engeland

Opel bouwde de auto in Duitsland en stuurde deze vervolgens naar Lotus in Engeland en zij regelden de hele zaak: eerst werd de motor vervangen door een zescilinder lijnmotor met een cilinderinhoud van 3,6 liter. Die werd vervolgens voorzien van een cilinderkop met vier kleppen en twee turbo's plus intercoolers. Daardoor ontwikkelde de auto 377 pk bij 5200 toeren. Ook de bak, remmen, wielkasten en chassis werden aangepast of vervangen.

Volledig scherm Lotus Omega. © Artcurial

Deze auto met chassisnummer 644 werd in januari 1993 afgeleverd in Frankrijk en is daar tot op de dag van vandaag gebleven. Drie eigenaren en 91.000 kilometer verder is de auto nu beschikbaar voor een nieuwe eigenaar. Echt duur is de auto niet in vergelijking met andere snelle auto's uit die tijd. Artcurial schat de waarde van dit exemplaar, dat op 19 juli 2021 in Monaco wordt geveild, op 30.000 tot 50.000 euro.

