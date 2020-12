Deze puur elektrische auto hoeft nooit opgeladen te worden en is nu te koop vanaf 25.900 dollar

Voel je voor een dag miljardair: laat je gratis rijden in de nieuwste Rolls-Roy­ce met chauffeur

5 december Altijd al eens willen ervaren hoe het voelt om je te laten rijden in een Rolls-Royce met privéchauffeur? Dit is je kans! Op woensdag 9 december trakteert onze autoredactie lezers op exclusieve VIP-ritten in de allernieuwste, super-de-luxe Rolls-Royce Ghost.