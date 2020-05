Deze revolutionaire autoband vernieuwt zichzelf tijdens het rijden

Man die rondrijdt met ‘pak me dan’ op kenteken­plaat krijgt zijn zin

24 mei De politie heeft zaterdagavond een man aangehouden, die met zijn motorscooter over het bedrijventerrein Dordtse Kil2 reed. Dat was dan ook precies de bedoeling volgens de kentekenplaat van de tweewieler, waarop de tekst ‘Pak me dan’ stond.