Deze roze miniatuurbus met surfplank is net zo veel waard als een nieuwe Porsche 911-cabrio

Alleen voor meisjes

,,Ik had al gehoord over de Beach Bomb in de kleuren paars, groen, rood, lichtblauw en goud en er bestaat ook een ongeverfd model", zegt Bruce. ,,Die zijn stuk voor stuk zeldzaam en dus prijzig.” Er is er inderdaad al eens een verkocht voor 72.000 dollar. Maar de kleur roze was buitengewoon moeilijk te vinden. De meeste Hot Wheels-modellen werden op de markt gebracht voor jonge jongens, van wie het merk aannam dat ze niet met roze wilden spelen.



Wanneer het autootje niet wordt uitgeleend aan automusea om tentoongesteld te worden, bevindt de roze Beach Bomb zich in zijn persoonlijke museum in Maryland, in een donkere plexiglas doos die schade door de zon voorkomt. Bruce wil niet zeggen voor hoeveel hij het roze kleinood heeft gekocht, maar weet wel dat de miniatuurauto op een veiling 150.000 dollar waard is. ,,Maar ik doe 'm niet weg, want dit model is hét centrale stuk in mijn verzameling.”