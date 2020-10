Deze sportwagen is gemaakt van afval en komt uit Eindhoven

Pick-up met adelaar, nazisym­bool en Duitse oorlogs­kreet zorgt voor ophef in België

28 september Op Twitter circuleren beelden van een Belgische pick-up die als propagandamiddel door neo-nazi's is ingezet. Op de auto staat ‘Wer plündert, wird erschossen’ (‘Wie plundert, wordt neergeschoten’. Deze kreet is afkomstig van een affiche uit de Tweede Wereldoorlog. Ook staan er een adelaar en een rood symbool uit het nazi-regime op de auto afgebeeld. De pick-up zou gisteren gesignaleerd zijn bij een protestdemonstratie van de Belgische politieke partij Vlaams Belang in Brussel.