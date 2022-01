Deze tien auto's worden het vaakst gestolen

video Flink meer verkeerson­ge­luk­ken: ‘Ze denken dat ze Max zijn’

Het aantal ongelukken met ernstig gewonden in het verkeer is in een jaar tijd toegenomen met 1300. Vrijdagavond is met stip het gevaarlijkste dagdeel. ‘Sommigen denken dat ze kunnen rijden als Max Verstappen, nou dat is niet zo.’

12 januari