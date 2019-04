Deze tien nieuwe auto's zijn drie jaar na aankoop bijna niets meer waard

Video Veerboot botst tegen snelweg: auto's te water

8 april In Brazilië is afgelopen zaterdag een veerboot tegen de brugpijler van een snelweg gebotst. Daarbij is de snelweg in tweeën gebroken en raakten twee auto's te water. Het is nog onbekend hoeveel mensen er in de auto's zaten en daardoor is ook het aantal dodelijke slachtoffers nog onbekend.