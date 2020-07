Deze vinding moet verspreiding coronavirus in auto’s voorkomen

René rijdt straks 1100 kilometer per week in een elektri­sche auto: ‘Benieuwd of dat lukt!’

26 juli René Groeneveld woont in Alphen aan den Rijn maar werkt in Nijmegen. Mede door zijn vele woon-werkkilometers mag hij tot het einde van dit jaar een elektrische Hyundai Kona uitproberen, als gasttester van onze autoredactie. ,,Elke dag rij ik zeker 228 kilometer, dus meer dan 1100 kilometer per week. Ik ben heel benieuwd of dat probleemloos lukt zonder mijn vertrouwde dieselauto.”