Deze vliegende taxi stijgt verticaal op en kan 300 km/u

Video Zelfrijden­de vrachtauto op de openbare weg: Zweden heeft de primeur

11:09 In Zweden is het bedrijf Einride begonnen met het testen van zijn zelfrijdende vrachtwagen op de openbare weg. De elektrisch aangedreven Einride T-Pod truck werkt in de stad Jönköping dagelijks een aantal korte ritten af met lage rijsnelheden in een industriegebied.