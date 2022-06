Deze VVD’er stelt voor om overdag weer 130 km per uur te gaan rijden: ‘De timing is bijzonder’

Volgens Kersbergen wordt met 100 km/u rijden overdag geen boer gered. ,,Twee jaar geleden is besloten de maximumsnelheid te verlagen naar 100 km/u overdag, zodat boeren en bouwers meer ruimte zouden krijgen voor hun activiteiten. De rechter heeft twee maanden geleden een uitspraak gedaan dat de snelheidsverlaging geen zoden aan de dijk zet. De stikstofwinst blijkt dermate verwaarloosbaar dat er volgens de rechter geen woonwijk of boer mee gered kan worden. In dat geval is het liberaal de vrijheid van verkeer voorrang te geven.”