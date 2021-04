Deze wanbetalende diplomaten hebben de meeste parkeerboetes openstaan

Maar liefst 108 openstaande parkeernota’s liggen onbetaald op de Russische burelen in Den Haag. Dat is ruim twee keer zo hoog als Georgië, dat met 42 rekeningen op de tweede plek van de ranglijst van wanbetalende ambassades terug te vinden is. Egypte, Soedan en Bosnië-Herzegovina maken de top 5 compleet met respectievelijk 41, 35 en 26 onbetaalde naheffingen.

Toch is het niet zo slecht gesteld met het betaalgedrag van de diplomaten als enkele jaren geleden. In 2018 stonden er nog bijna 750 bekeuringen open bij verschillende ambassades, met een totaalbedrag van ruim 48.000 euro. In maart van dit jaar bleek dat te zijn gehalveerd naar 350 naheffingen ter waarde van in totaal iets minder dan 25.000 euro.